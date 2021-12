Ligue de rugby : obligation de deux tests par semaine pour tous les joueurs, y compris les vaccinés

Le Comité directeur de la Ligue nationale de Rugby a adopté le 29 décembre un nouveau protocole sanitaire qui prévoit des tests pour tous les joueurs professionnels de France, et plus seulement pour les non vaccinés.

Le Comité directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR) a adopté le 29 décembre un nouveau protocole Covid obligeant tous les joueurs de Top 14 et de Pro D2, y compris les vaccinés, à se faire tester au minimum deux fois par semaine. Jusqu'à présent, seuls les non vaccinés étaient testés. Dans un communiqué, la LNR indique que «dans le contexte de l'évolution de la situation sanitaire, le Comité directeur de la LNR a approuvé plusieurs modifications du protocole Covid-19 sur la base des propositions présentées par la Commission d'expertise Covid-19».

En conséquence, l'ensemble des membres des groupes professionnels des clubs concernés, s'ils ont été vaccinés, «devront désormais réaliser deux tests hebdomadaires : le jour du premier rassemblement hebdomadaire et deux jours avant la rencontre prévue en fin de semaine».

Pour les non vaccinés, il est maintenu l'obligation pour eux de faire «des tests antigéniques ou RT-PCR chaque 24 heures», celui du premier rassemblement de la semaine et celui réalisé deux jours avant la rencontre «devant obligatoirement être des tests RT-PCR», précise la LNR. Enfin, «un club pourra demander le report de son match dès lors qu'il ne disposerait pas de 23 joueurs disponibles sous contrat professionnel ou espoir (avec six premières lignes), dont minimum 15 joueurs sous contrat professionnel», conclut la LNR.

Environ 98% des joueurs et membres de l'encadrement sont vaccinés, a déclaré 27 décembre le directeur général de la Ligue.