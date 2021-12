Covid chez les enfants : une tribune de soignants demande «le report de la rentrée» scolaire

«Les hospitalisations d'enfants en services conventionnels et en soins intensifs, ont dépassé les pics de toutes les vagues précédentes», préviennent les signataires de ce texte, qui demandent au ministre de la Santé de reporter la rentrée scolaire.

Dans une tribune publiée par le JDD le 26 décembre, 50 professionnels de santé apostrophent le ministre de la Santé Olivier Véran pour demander «le report de la rentrée du 3 janvier» 2022, du fait de leur inquiétude face «au niveau actuel de circulation virale du coronavirus parmi les enfants et adolescents en âge scolaire».

«Les hospitalisations d'enfants en services conventionnels et en soins intensifs, ont dépassé les pics de toutes les vagues précédentes, avec plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines, et ces chiffres ne cessent d'augmenter», mettent en avant les signataires du texte, parmi lesquels Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Paris, qui a apporté des précisions sur RT France, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ou encore Jérôme Marty, médecin généraliste et président du collectif Du côté de la science.

Télé-enseignement et nouveau protocole sanitaire dans les écoles

Ces soignants disent s'attendre «à une vague inédite dans les semaines à venir de prise en charge d'enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), ainsi que de séquelles liées à l'évolution, dans certains cas, d'une forme durable de la maladie ("covid long pédiatrique")».

Selon eux, la rentrée du 3 janvier 2022, «à haut risque compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An», doit nécessairement être reporté avec «recours au télé-enseignement jusqu'au retour à des seuils d'indicateurs sanitaires définis publiquement». Ils demandent également «l'élaboration d'un nouveau protocole sanitaire dans les écoles, basé sur des mesures efficaces, déclenchées par des indicateurs épidémiques, connus et anticipés».

Interrogé le 19 décembre sur un possible décalage de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, avait fait savoir : «L'école est essentielle pour les enfants. C'est la dernière chose à fermer [...] Ce n'est pas l'hypothèse privilégiée, on ne le ferait qu'en dernier ressort.»