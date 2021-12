En Savoie, les stations de ski soumises à de nouvelles restrictions sur le port du masque

La préfecture du département a de nouveau rendu le port du masque obligatoire pour les 11 ans et plus dans certaines communes savoyardes, et la consommation d'alcool sur la voie publique dans les stations de ski est interdite à partir de 16h.

Face à la hausse des contaminations dues au Covid-19, le préfet de Savoie a mis en place le 25 décembre de nouvelles restrictions dans les stations de ski du département : un arrêté proroge ainsi des mesures en vigueur depuis le 30 novembre, obligeant le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus, y compris en extérieur, dans les lieux rassemblant plus de dix personnes, comme les marchés, les salles de spectacle, etc.

Le port du masque est également obligatoire pour les 11 ans et plus de 9h à minuit dans les communes de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, et celles des stations de ski comme Tignes ou La Plagne. La consommation d'alcool sur la voie publique dans les stations de ski est également interdite à partir de 16h, et il est obligatoire de s'asseoir pour boire et se restaurer dans les bars et restaurants des 38 stations de ski de Savoie.

Record de contaminations au niveau national

«Je ne vais pas vous dire que la situation est très facile à vivre. C'est compliqué. Oui, il y a des cas de maladie avérés dans les stations et des cas contact. On fait tout pour les isoler et les éloigner, en attendant que ces personnes soient guéries. Pour l'instant, cela fonctionne», a réagi auprès de France Info Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne Tarentaise, une station de ski du département.

Ces mesures interviennent alors qu'au niveau national, avec 104 611 nouveaux cas positifs le 25 décembre, la France a atteint un seuil inédit depuis le début de l'épidémie en mars 2020, selon Santé publique France. Un niveau qui a doublé en trois semaines. Le président Emmanuel Macron doit tenir le 27 décembre à 16h un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19, une heure avant le conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Son entrée en vigueur est prévue dès le 15 janvier, selon le texte de loi consulté par l'AFP.