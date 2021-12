Covid-19 : les rassemblements «sauvages» seront interdits le soir du Nouvel An, annonce Jean Castex

Lors d'une conférence de presse ce 17 décembre à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre a fait savoir que les rassemblements dits «sauvages» seraient proscrits le soir du Nouvel An, afin d'endiguer la pandémie de Covid-19.

Le chef du gouvernement français Jean Castex présentait ce soir du 17 décembre, à l'issue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, les nouvelles mesures visant à freiner la propagation du Covid-19. Le Premier ministre a annoncé que les rassemblements dits «sauvages» seraient proscrits le soir du Nouvel An et que les mairies devraient renoncer aux festivités.

«J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements», a déclaré le chef du gouvernement, qui dit comprendre «la frustration de devoir se limiter dans ces moments festifs».

Dans ce contexte, le Premier ministre a précisé ces restrictions : «Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifice ou les concerts. Particulièrement quand ils se traduisent par de fortes concentrations et ne permettent ni distanciation ni respect des gestes barrières».

Transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

Lors de cette conférence de presse, Jean Castex a annoncé également que le pass sanitaire allait devenir en début d'année un «pass vaccinal», qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif.

«Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise, alors nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass», a-t-il ajouté.