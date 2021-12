Reconversion en vue ? Le chef de l'OTAN postule à la direction de la Banque centrale de Norvège

Alors que son mandat de secrétaire général de l'OTAN s'achèvera l'an prochain, Jens Stoltenberg s'est porté candidat au poste de gouverneur de la Banque centrale de Norvège, pays dont il fut Premier ministre travailliste de 2005 à 2013.

L'homme politique norvégien Jens Stoltenberg est secrétaire général de l'OTAN depuis 2014. En prévision de la fin de son mandat – qui s'achèvera en 2022 – à la tête de l'organisation politico-militaire, celui-ci a décidé de présenter sa candidature au poste de gouverneur à la banque centrale de Norvège. Une fin de carrière dorée pour ce travailliste de 62 ans qui fut par le passé ministre de l'Industrie et de l'Energie, ministre des Finances, puis Premier ministre de Norvège ?

C'est un poste qui me motive beaucoup

Jens Stoltenberg s'est exprimé via son service de presse en ces termes, relayés par l'AFP : «J'ai été contacté par le ministère des Finances en novembre pour savoir si j'envisagerais de postuler pour le poste. Je l'ai fait, c'est un poste qui me motive beaucoup.» «J'ai été clair avec le ministère des Finances sur le fait que, si j'obtiens le poste, il ne me sera pas possible d'entrer en fonction avant la fin de mon mandat à l'OTAN le 1er octobre», a toutefois précisé le Norvégien.

22 candidats, d'un chômeur à la vice-présidente de la banque centrale

Economiste de formation, Jens Stoltenberg figure sur une liste publique de 22 candidats souhaitant succéder à Oystein Olsen pour diriger la banque centrale norvégienne, à partir de février prochain et pour les six prochaines années.

Les concurrents ont des profils très variés, allant de l'actuelle vice-présidente de la banque centrale, Ida Wolden Bache, à un chômeur, en passant par des étudiants, un stagiaire, un plombier, des retraités, un employé de boutique, un boulanger ou encore un chauffeur d'autobus.

Jens Stoltenberg et Ida Wolden Bache sont considérés comme les deux favoris. Seule femme en lice, cette dernière aurait également été invitée à postuler par le ministère des Finances. Agée de 48 ans et titulaire d'un doctorat d'économie, Ida Wolden Bache a occupé plusieurs positions importantes au sein du milieu bancaire, par exemple dans la banque suédoise Handelsbanken.

La Banque centrale de Norvège décide de la politique monétaire de ce pays scandinave de 5,4 millions d'habitants mais chapeaute aussi son énorme fonds souverain, le plus gros au monde. Pesant 12 428 milliards de couronnes – soit plus de 1 200 milliards d'euros – celui-ci est en effet le plus important du monde et contrôle en moyenne 1,4% du capital de toutes les entreprises cotées sur la planète.