Ecoles, discothèques, télétravail : Castex et Véran annoncent le renforcement de mesures sanitaires

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenu un point presse à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire portant sur le renforcement de mesures contre le Covid-19 dans un contexte de reprise épidémique.

Jean Castex a annoncé que le protocole sanitaire allait être renforcé dans les écoles : le port du masque sera notamment requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints.

«Il faut que sur l'ensemble du territoire, toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font pas encore mobilisent le télétravail», a en outre déclaré le Premier ministre.

Renforcement des contrôles de pass sanitaire et fermeture des discothèques

«Mon message est très simple : jusqu'aux fêtes de fin d'années on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël», a poursuivi le Premier ministre en évoquant les événements festifs.

Jean Castex a défendu de nouveau le pass santaire, un outil d'«incitation à la vaccination et de protection face au virus». Il a par ailleurs annoncé un plus grand nombre de contrôles des pass sanitaires par les forces de l'ordre.

Les discothèques seront en outre fermées du 10 décembre «jusqu'au début janvier».

De son côté, Olivier Véran a assuré que des plus de 65 ans étaient prioritaires pour recevoir une 3e dose, et pouvaient se rendre sans rendez-vous dans un centre.