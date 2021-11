«Mes chers compatriotes» : Eric Zemmour se déclare candidat à l'élection présidentielle 2022

Après avoir longtemps laissé planer le doute, le journaliste Eric Zemmour a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle 2022, alors que les sondages l'annoncent en recul par rapport à la candidate RN Marine Le Pen.

«Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver» : le journaliste et essayiste de droite Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle ce 30 novembre à midi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il sera également l'invité du journal de 20h sur TF1 ce même jour, selon son entourage.

«La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, mais elle les domine toutes. [...] Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduit sur un chemin funeste», a-t-il déclaré dans une vidéo à l'esthétique volontairement rétro, qui tente de rappeler «l'appel du 18 juin» 1940 de Charles de Gaulle. Eric Zemmour y lit un long discours à l'attention de ses «chers compatriotes», assis à un bureau, devant une bibliothèque de livres anciens.

«Vous me connaissez depuis des années […] Comme vous je n'ai plus confiance, comme vous j'ai décidé de prendre notre destin en main», explique le polémiste, avant d'en venir à l'objet de la vidéo. «Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle française», annonce-t-il dans la fin de la séquence, avant de conclure : «Nous les Français, avons triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France.»

Des intentions de vote en recul, selon plusieurs sondages

A quatre mois et demi de l'élection, après avoir longtemps alimenté le doute, l'ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, dont les thèmes de campagne portent principalement sur l'immigration et l'islam, s'est donc officiellement déclaré prétendant à la présidence en 2022.

A l'issue d'une pré-campagne électrique, émaillée de nombreuses polémiques qui lui ont permis d'occuper l'espace médiatique tout en grimpant dans les sondages, Eric Zemmour doit tenir son premier véritable meeting de campagne le 5 décembre après-midi au Zénith de Paris.

Cette annonce de candidature intervient alors que les sondages commencent à se tasser pour l'homme de 63 ans, autour de 14 à 15% d'intentions de vote au premier tour, derrière le président sortant Emmanuel Macron (25%) et la candidate du RN Marine Le Pen (entre 19 et 20%).