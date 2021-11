Une enseignante du lycée Montaigne à Paris violemment agressée par un élève de 15 ans

Un lycéen en classe de seconde a adressé plusieurs coups de poing à son professeur de mathématiques le 29 novembre, en plein cours. L'enseignante a une plaie ouverte de cinq centimètres au front et plusieurs hématomes au visage.

Dans le riche VIe arrondissement de Paris, un professeur de mathématiques du prestigieux lycée Montaigne a été blessé après avoir été violemment agressé en plein cours le 29 novembre vers 16h par un de ses élèves de seconde âgé de 15 ans, selon l'AFP et BMFTV.

Selon la chaîne télévisée, le lycéen a d'abord posé son front contre celui de l'enseignante, avant de lui adresser plusieurs coups de poings au visage, puis au niveau du dos. La scène aurait été filmée par d'autres élèves, certains repoussant l'agresseur. Celui-ci aurait frappé l'enseignante à cause d'une querelle concernant un devoir non rendu, selon BFM Paris. Il a été placé en garde à vue au commissariat des Ve et VIe arrondissements de la capitale.

Un contexte familial compliqué, selon le père de l'agresseur

L'enseignante, en état de choc, a une plaie ouverte de cinq centimètres au front et plusieurs hématomes au niveau du visage. Elle a été prise en charge à l'hôpital Cochin de Paris. Le père du lycéen a décrit auprès des enquêteurs un contexte familial difficile lié à la séparation en cours des parents, précisant que son fils suivait des cours de lutte et de MMA.

Contacté par l'agence de presse, le rectorat de Paris a dit «condamner la violence des faits et apporter son total soutien au professeur et à l’ensemble de l’équipe éducative». «Une cellule psychologique sera mise en place dès [ce 30 novembre au] matin pour l'ensemble des personnels et élèves de l'établissement», a poursuivi le rectorat, affirmant que «la direction académique se rendr[ait] sur place à la première heure».