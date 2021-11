Covid-19 : «Tant qu'on n'aura pas vacciné la planète entière, on ne pourra pas y mettre fin» (VIDEO)

L'inquiétude grandit face au nouveau variant Omicron du Covid-19, avec l'annonce de plusieurs cas confirmés en Europe. Michel Scarbonchi, consultant international, ancien député européen, fait le point sur la situation pour RT France.

Baptisé Omicron, le nouveau variant du coronavirus se propage à travers la planète, entraînant le retour de mesures sanitaires drastiques. Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l'Afrique australe alors qu'ils venaient parfois à peine de se rouvrir au monde.

Pour Michel Scarbonchi, consultant international et ancien député européen, le fait que le virus vienne d'Afrique du Sud, où seulement 24% de la population est vaccinée, «prouve bien que tant que l'on n'aura pas vacciné la planète entière, on ne pourra pas mettre fin à cette pandémie». L'ancien élu du Mouvement républicain et citoyen a par ailleurs estimé que face au coronavirus, «nous allons être vaccinés chaque année» désormais, à l'image de la grippe saisonnière. «Quand je vois des manifestations en Europe ou ailleurs de gens qui refusent le vaccin et qui sont les premiers transmetteurs du virus, je trouve ça effarant», a-t-il ajouté sur RT France ce 28 novembre.

Selon Michel Scarbonchi, «l'Europe est bien protégée» face à ce nouveau variant grâce aux vaccins et y réagira comme elle l'a fait face au variant Delta. Et cela passe par «continuer la vaccination et continuer les mesures de restrictions pour la population si nécessaire, comme la Hollande vient de le décider», a-t-il estimé. «A partir de dimanche, tout aux Pays-Bas est en principe fermé entre 17h et 5h», à part notamment les magasins essentiels, a en effet déclaré le 26 novembre le Premier ministre hollandais Mark Rutte.

«Très probablement une question d'heures» en France

Aux Pays-Bas, les autorités sanitaires ont en outre annoncé ce 28 novembre que 13 passagers partis d'Afrique du Sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam étaient porteurs du variant. Israël, où un cas a été confirmé chez un voyageur revenant du Malawi, va interdire à partir de ce 28 novembre au soir l'entrée des étrangers sur son territoire et imposer à ses ressortissants vaccinés un test PCR et trois jours de quarantaine (sept pour les non-vaccinés).

Outre Israël et les Pays-Bas, le variant Omicron est présent en Afrique du Sud, au Botswana, à Hong Kong et dans plusieurs pays d'Europe (Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et République tchèque). En France, la détection du variant Omicron est «très probablement une question d'heures», a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran.