Manifestation devant Bercy contre les licenciements massifs (VIDEO)

A l'appel de plusieurs syndicats, un peu plus d'une centaine de manifestants ont manifesté sous la pluie ce 27 novembre pour dénoncer les licenciements ou la réforme de l'assurance-chômage devant le ministère de l'Economie.

A l’appel des syndicats SUD-PTT et CGT-TUI, une manifestation réunissant un peu plus d'une centaine de personnes s'est tenue ce 27 novembre devant le ministère de l’Economie, à Paris, pour dénoncer les licenciements ou la réforme de l'assurance-chômage. Les manifestants ont défilé sous la pluie en brandissant pancartes et les drapeaux de leurs syndicats.

Le cortège a ensuite pris la direction du ministère du Travail. Malgré quelques fumigènes, la manifestation s'est déroulée dans le calme et dans une ambiance festive, selon notre reporter Nadège Abderrazak.

Initiée par les représentants des deux syndicats à l'usine PPG de Bezons (Val-d'Oise), touchée par un plan de restructuration, la mobilisation a été rejointe par des salariés d'autres entreprises, d'après l'AFP.

En dehors des syndicats, plusieurs représentants de partis de gauche ont participé au rassemblement, comme le candidat d'extrême gauche du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle, Philippe Poutou.

On dénombre plus de 1 000 plans sociaux depuis mars 2020 et le premier confinement contre le Covid-19.