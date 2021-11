Crise en Martinique : un policier blessé par des tirs à Fort-de-France

Selon les informations de CNews et de l'AFP deux policiers ont été visés par des tirs tandis qu'ils intervenaient sur un barrage à Fort-de-France : un fonctionnaire de la PJ a été touché au bras et un policier de la CSI dans son gilet pare-balles.

Selon les informations de CNews confirmées par l'AFP, un fonctionnaire de la police judiciaire a été blessé par balle à Fort-de-France (Martinique) dans la nuit du 25 au 26 novembre alors qu'il intervenait sur un barrage routier.

Un autre policier affecté en compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) a, quant à lui, été touché sur son gilet pare-balles. La chaîne d'information en continu précise que le pronostic vital du policier touché au bras n'est pas engagé. L'AFP ajoute que le RAID va intervenir pour démanteler le barrage.

Quatre journalistes dont un photographe de l'AFP, un autre d'Abaca Presse et deux journalistes de BFMTV/RMC ont par ailleurs été pris pour cible par des tirs au cours de la même nuit dans un quartier de Fort-de-France.

FranceInfo évoque des balles tirées aux abords d'un barrage par deux hommes depuis une moto dans une rue désertée en raison du couvre-feu.

Darmanin annonce 10 interpellations

Le ministre de l'Intérieur a réagi dans la matinée en affirmant qu'au moins dix personnes avaient été interpellées en lien avec les violences qui ont perturbé la Martinique au cours de la nuit, notamment en ce qui concerne les tirs qui ont visé les policiers et les journalistes.

«En Guadeloupe et Martinique, nos forces de l’ordre et des journalistes ont été la cible d’attaques et de tirs. Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés. Je leur apporte mon entier soutien Tout est mis en œuvre pour retrouver les responsables. 10 interpellations cette nuit», a fait savoir Gérald Darmnin sur Twitter.

En Guadeloupe et Martinique, nos forces de l’ordre et des journalistes ont été la cible d’attaques et de tirs. Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés. Je leur apporte mon entier soutien

Tout est mis en œuvre pour retrouver les responsables. 10 interpellations cette nuit — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2021

Un couvre-feu en vigueur de 19h à 5h

Le préfet de Martinique a instauré ce 25 novembre un couvre-feu «de 19h à 5h jusqu'au retour au calme» pour faire face aux «violences urbaines nocturnes» depuis le 21 novembre, selon un communiqué.

«Des groupes d'individus ont commis des dégradations et installé des barrages», et «des actes de violence ont eu lieu à l'encontre des forces de sécurité», argue le préfet selon qui «11 personnes» ont été interpellées et «plusieurs armes» saisies.

La sécurité sera renforcée dès la nuit de du 25 au 26 novembre «avec un dispositif plus mobile et plus nombreux pour cibler les points les plus difficiles». Le blocage de certains axes perdurait ce 24 novembre sur les deux îles.

La préfecture de Guadeloupe a annoncé de son côté que le GIGN avait contribué à mettre en échec une attaque contre la brigade de gendarmerie de Morne-A-l'Eau, au centre de la Grande Terre. «Dix interpellations ont eu lieu sur l’ensemble du département», a-t-elle fait savoir.