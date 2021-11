Manifestation à Paris contre les violences sexuelles à l'appel du Collectif #NousToutes

Des manifestations se déroulent à Paris et dans plusieurs villes contre les violences sexistes et sexuelles, à l'appel du collectif #NousToutes et d'une soixantaine d'organisations. Dans la capitale, le départ est prévu à 14h place de la République.

«Les violences ne sont pas une fatalité» : les défenseurs des droits des femmes veulent mobiliser en masse ce 20 novembre, dans les rues de Paris et de nombreuses autres villes de France, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles, et «exiger des politiques publiques à la hauteur», selon le collectif féministe #NousToutes et une soixantaine d'associations, syndicats et partis politiques qui organisent les manifestations.

A Paris, où la mobilisation avait attiré 100 000 personnes en 2019 d'après les manifestants (35 000 selon la police), le cortège pourrait de nouveau mobiliser des dizaines de milliers de manifestants, selon les organisateurs. Le départ est prévu à 14h place de la République, direction Nation. Le droit des femmes à «vivre à l'abri des violences» est «bafoué chaque jour dans une indifférence qui nous sidère», affirment encore les initiateurs de ces défilés, organisés en amont de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.