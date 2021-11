Offensives médiatiques contre la Russie : inquiétude réelle ou prétexte pour la presse française

Tir de missile dans l'espace, crise migratoire, Ukraine... La presse française tire à boulets rouges sur Vladimir Poutine. Le président russe est accusé de multiplier les provocations et de vouloir déstabiliser certaines régions.

L’ambiance de guerre froide se tend entre la France et la Russie alors que les deux pays sont au cœur d’enjeux économiques, énergétiques et géopolitiques. En cette année de campagne présidentielle, plusieurs candidats appellent à changer de braquet et à réchauffer les relations entre Paris et Moscou. Qu’est-ce que la France pourrait y gagner ? C’était l’objet de notre décryptage avec Jonas Haddad, porte-parole de Xavier Bertrand, et Gilles Rémy, PDG du groupe CIFAL.