Lyon : un supermarché contraint de fermer plus tôt en raison de l'insécurité

Le supermarché Casino situé dans le quartier de la Guillotière à Lyon a annoncé qu'il devait fermer ses portes à 17h pour quelques jours. Cette mesure exceptionnelle est due à l’insécurité grandissante qui complique notamment l’accès au magasin.

Le supermarché Casino situé à la Guillotière à Lyon, à cheval entre les 3e et 7e arrondissements, a annoncé qu'il fermait ses portes à 17h pour quelques jours, soit plus tôt que prévu, a rapporté Le Progrès le 13 novembre. La cause de cette mesure exceptionnelle serait liée, selon l’enseigne, à l’insécurité importante qui règne dans le quartier en fin d’après-midi et aux difficultés d’accéder au magasin qui en découlent.

Depuis le 25 octobre, Casino recourait déjà aux services de cinq vigiles, dont un maître-chien, pour surveiller son établissement et prévenir des vols et agressions. Un épisode marquant avait d'ailleurs eu lieu en 2020 lorsqu'un des agents de sécurité poursuivant des voleurs avait été attaqué.

Un marché clandestin se trouve également place Gabriel-Péri, à quelques pas. Le Figaro fait notamment état de ventes à la sauvette et de patrouilles régulières de la police nationale.

Une mesure unique en France pour Casino

Le maire du 7e arrondissement avait ainsi proposé de déplacer l’entrée du magasin dans la Grande rue de la Guillotière, ce qui a été refusé par l’enseigne. En attendant, la mairie a installé des arceaux à vélo pour empêcher les attroupements.

Le groupe Casino a par ailleurs reconnu que cette mesure était unique en France, et que c’est le seul magasin où se trouvent plus d’agents de sécurité que d’employés de supermarché. Pour le moment, si le groupe n’envisage pas de fermer définitivement le magasin de la Guillotière, il ne sait pas non plus s’il reviendra à l’amplitude horaire habituelle.