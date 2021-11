Quand Olivier Véran assurait que le pass sanitaire ne serait pas conditionné à une troisième dose

Le chef de l'Etat a annoncé que le pass sanitaire serait conditionné, dès la mi-décembre, à un rappel vaccinal pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Cette mesure avait pourtant été écartée par le ministre de la Santé à la fin du mois d'août.

Lors de son allocution télévisée du 9 novembre, entre autres destinée à communiquer auprès des Français l'évolution de la stratégie vaccinale, le président de la République a annoncé le conditionnement du pass sanitaire, pour les 65 ans et plus, à l'injection obligatoire d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19.

Cette mesure, qui doit entrer en vigueur à partir du 15 décembre 2021, avait pourtant clairement été écartée par le ministre de la Santé Olivier Véran le 26 août, dans le cadre d'une conférence de presse dont certains internautes n'ont pas manqué d'exhumer l'extrait en question. «Nouveau mensonge, nouvelle trahison mais on finit presque par s’y habituer. Ce gouvernement est indigne», a par exemple réagi l'avocat Pierre Gentillet, montage vidéo daté à l'appui.

« Il n’y aura pas d’impact de la 3eme dose sur le passe sanitaire» Olivier Véran le 26 août 2021.



Nouveau mensonge, nouvelle trahison mais on finit presque par s’y habituer. Ce gouvernement est indigne.#Macron20h

— Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) November 9, 2021

Il est à noter qu'un tel rappel vaccinal était déjà envisagé par le chef de l'Etat, début août, dans une vidéo partagée sur Tiktok et Instagram. «Il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles [...], mais on apprend à chaque étape», avait alors expliqué le président dans une vidéo tournée en selfie depuis le fort de Brégançon.

En tout état de cause, l'officialisation d'une telle mesure a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, y compris au sein de la classe politique. «J'en ai ma dose de ce gouvernement !», a ainsi commenté l'eurodéputé du RN Gilbert Collard, âgé de 73 ans. «Le piège du pass sanitaire se referme sur les vaccinés… s’ils refusent une 3e, une 4e dose, il sera désactivé ! Une fuite en avant sans fin», a de son côté dénoncé le député sexagénaire de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan.