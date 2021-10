Booba se moque de Pogba pour avoir fait la promotion de baskets «vegan» et «non-binaires»

Le rappeur Booba a tancé le footballer de Manchester United, Paul Pogba, au sujet de son récent partenariat avec Adidas dont il est l'égérie pour une nouvelle paire de baskets «vegan» et «non-binaires».

"C'est à cause des vendus comme toi qu'on va couler" @boobapic.twitter.com/2eWxClcbi9 — Generasonrap (@generasonrap) October 22, 2021

Le rappeur a en effet publié une story sur Instagram qui reprenait un article du tabloïd britannique The Sun, sur le partenariat entre Paul Pogba et Adidas, le tournant en dérision : « Et lui qui fait la promotion d’une chaussure non-binaire [...] c'est à cause de vendus comme toi qu'on va tous couler !». Il a enfoncé le clou en ajoutant ensuite : «Paul Pogba quand ton fils va rentrer de l’école et qu’il va te dire qu’il est non-binaire et qu’il veut se couper la biloute, tu m’appelleras et on ira se prendre un café.»

Paul Pogba n'a pas réagi à la provocation de Booba. Concernant les chaussures dont il se fait l'égérie, il avait déclaré qu'il demeurait «avant tout un footballeur, mais [avec] un énorme intérêt pour la mode et le design et [qu'il a] toujours voulu explorer cela plus avant». Le prix affiché des ces chaussures est de 235 livres sterling. «Les chaussures que nous avons créées avec Adidas sont audacieuses et uniques, et j'ai hâte de les porter quand je monte sur le terrain», a confié le footballeur.