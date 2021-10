Nîmes : Six légionnaires soupçonnés de diriger un réseau de prostitution mis en examen

Six légionnaires appartenant au régiment de Nîmes ont été mis en examen le 22 octobre. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un réseau de prostitution d'ampleur nationale.

C'est une affaire embarrassante qui pourrait entacher l'image glorieuse de la Légion étrangère. En effet, d'après une information rapportée par le quotidien régional Midi Libre, six légionnaires appartenant au régiment de Nîmes (Bouches-du-Rhône) ont été arrêtés et mis en examen, le 22 octobre, pour proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, blanchiment et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

«Six légionnaires du régiment de Nîmes ou qui y seraient récemment passés au cours de leur carrière militaire, ont été présentés à un juge de la JIRS de Marseille (Juridiction interrégionale spécialisée) ce vendredi 22 octobre», a déclaré Dominique Laurens, procureur de Marseille.

Les légionnaires, qui sont tous originaires des pays d'Europe de l'Est, ont été interpellés le 19 octobre à Nîmes et dans les Bouches-du-Rhône par les policiers du Raid et de l'Office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH) dans une enquête portant sur un réseau national de proxénétisme.

L'enquête a mis à jour un réseau de prostitution d'ampleur nationale

L’enquête sur ce réseau a démarré il y a presque douze mois à la suite de l'arrestation d'une prostituée ukrainienne par les douaniers de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Cette prostituée, en possession d’une quantité importante de préservatifs et d’argent, a assuré aux enquêteurs faire partie d’un réseau de prostitution dirigé depuis Nîmes.

Au cours des mois qui ont suivi, la JIRS de Marseille a mis à jour un réseau de prostitution couvrant l'ensemble du territoire national. D'après les enquêteurs, les légionnaires faisaient venir des jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, géraient la location d’appartements, la diffusion d’annonces sur internet et auraient même recruté des standardistes pour prendre les rendez-vous des clients.