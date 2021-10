Romainville : rassemblement contre le pass sanitaire à l'entrée des bibliothèques

Un rassemblement de plusieurs dizaines de bibliothécaires a été organisé à Romainville afin de s'opposer au contrôle des pass sanitaires à l'entrée des bibliothèques. Les manifestants mettent en garde contre une «impasse culturelle».

Des dizaines d'agents de bibliothèques de communes situées au nord-est de Paris se sont rassemblés, le 13 octobre à Romainville (Seine-Saint-Denis), devant le siège de l'intercommunalité pour réclamer la fin des pass sanitaires à l'entrée des bibliothèques.

Action de désobéissance, grève, ça secoue sur le #PassSanitaire en bibliothèque

Nazim, de #Romainville, pionnier de la mobilisation pic.twitter.com/qPK5Fu1fEn — yannigg (@yannigg) October 13, 2021

«En tant que bibliothécaires, on doit garantir l'accès au savoir et à la culture à tous», a fait valoir Nazim Bakouri.

J'ai choisi ce métier parce qu'il avait un rôle social d'accueillir tout le monde, de proposer la culture à tout le monde, et là on ne peut plus le faire

Le contrôle des pass par les agents les met «en porte-à-faux» par rapport à cette exigence, juge ce représentant du SNUTER-FSU, qui a appelé à la mobilisation aux côtés de la CGT d'Est Ensemble, regroupant neuf communes situées au nord-est et à l'est de Paris, et des sections territoriales de la CGT à Bobigny et Bagnolet.

Des bibliothécaires dénoncent «l'impasse culturelle»

A quelques mètres de pancartes dénonçant une «impasse culturelle» ou scandant le slogan «discriminer n'est pas mon métier», certains manifestants ont également souligné les exemptions de contrôle dont bénéficient les bibliothèques universitaires ou la Bibliothèque publique d'information.

C'est justement en se fondant sur l'exemption accordée aux étudiants que les agents des bibliothèques d'Est Ensemble et l'intercommunalité ont décidé fin septembre de ne pas contrôler les mineurs, puisqu'eux aussi sont susceptible de venir en bibliothèque pour un travail de recherche dans le cadre scolaire.

Désormais, les agents mobilisés espèrent obtenir une exemption générale. Initialement favorable au pass sanitaire, Yannis, bibliothécaire à Montreuil, juge que «ça a bien marché cet été, mais c'est important que ça ne se prolonge pas éternellement». «Aujourd'hui, on a un taux de vaccination assez élevé et le rôle des bibliothèques, c'est d'accueillir tout le monde», poursuit-il. Le rassemblement s'est tenu alors qu'au niveau national, les syndicats SUD Collectivités Territoriales et SUD Culture Solidaires ont lancé un appel à la grève pour la même journée.