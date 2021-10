Guy Vallancien quitte la commission sur le complotisme suite aux polémiques entourant sa nomination

Guy Vallancien, dont la nomination au sein de la commission Bronner mise en place pour lutter contre les fake news et le complotisme a fait polémique, a annoncé qu'il se retirait de la commission. Il a dénoncé une «campagne de dénigrement ignoble».

Le professeur Guy Vallancien, médecin urologue mis en cause par certains de ses pairs, a annoncé le 7 octobre à l'AFP son retrait de la commission sur le complotisme et la désinformation installée récemment par Emmanuel Macron, car il s'estime victime d'une «campagne de dénigrement».

«Je me retire de la commission "Les lumières à l'ère numérique"», a déclaré le Pr Vallancien, qui dénonce une «honteuse campagne de dénigrement ignoble et mensonger» après sa nomination à cette instance composée d'une quinzaine d'universitaires et personnalités, et présidée par le sociologue Gérald Bronner. Ce dernier a confirmé à l'AFP le départ du Pr Vallancien, sans plus de commentaires.

«C'est moi qui ai décidé de partir et je l'ai dit à l'Elysée. J'aurais pu rester mais ça aurait créé des conflits au sein de la commission, ça n'est pas sain. Il n'y avait pas de bonne solution, mais j'ai pris celle qui m'apparaissait la plus libre et la plus honnête», a-t-il confié.

Cet urologue réputé qui soigna l'ancien président François Mitterrand venait notamment d'être mis en cause par la pneumologue et lanceuse d'alerte Irène Frachon, qui lui reproche d'avoir «nié la gravité» de l'affaire du Mediator.

Son nom est en outre cité par L'Express dans le scandale du Centre du don des corps de l'Université Paris-Descartes. Le magazine avait mentionné son rôle et celui de sa société anonyme (l'Ecole européenne de chirurgie, créée en 2001 au sein de l'Université) dans ce qui s'apparentait à une opération de revente de cadavres, pour le profit, à des acteurs industriels

«C'est le plus difficile pour moi» car «je n'ai aucune responsabilité» dans cette affaire, a poursuivi le Pr Vallancien.

Enfin, il avait récemment été blâmé par l'Ordre des médecins pour avoir rédigé un certificat médical «mensonger».