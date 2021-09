Le ministre de la Justice visé par la plainte d'une avocate pour «violences psychologiques»

Maître Nathalie Tomasini, ancienne avocate d’affaires, a déposé une plainte contre Eric Dupond-Moretti pour «violences psychologiques» et «menaces». L'entourage du ministre dénonce un «chantage».

C'est une nouvelle affaire judiciaire que va devoir affronter le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Maître Nathalie Tomasini, ancienne avocate d’affaires, a déposé une plainte contre lui pour «violences psychologiques» et «menaces» lors d'un procès qui s’est tenu en février 2020 devant la cour d’assises d’Evreux, selon les informations du HuffPost et de Mediapart.

Comme le rappelle Le Point, l’avocate n'avait jusqu'à présent émis ses accusations que dans les médias, évoquant ainsi à propos d'Eric Dupond-Moretti, ancien avocat, un «prédateur mettant les magistrats sous emprise». Le ministre avait alors saisi le Conseil de l’Ordre des avocats contre ce qu’il considérait comme des insultes.

Lors de ce procès, Eric Dupond-Moretti était avocat de la défense de l'accusé et Nathalie Tomasini représentait les parties civiles. L'avocat pénaliste aurait alors «tenu des propos extrêmement dénigrants et violents» à son encontre et à celle de l’autre avocate de la famille de la victime, Janine Bonaggiunta, selon la plainte consultée par le HuffPost. L'avocat de Nathalie Tomasini cite des propos tels que «hystériques», «saloperies de putes», «hontes du barreau» ou encore «commerçantes du malheur» et affirme que plusieurs témoins ont entendu et vu ces menaces.

Pour l’entourage du ministre de la Justice, celui-ci serait victime d’une tentative de chantage : «Eric Dupond-Moretti fait l’objet d’une tentative de chantage depuis maintenant près d’un an de la part de son ancienne consœur Nathalie Tomasini qui l’accuse de façon mensongère de faits qui seraient survenus en février 2020 alors qu’il était avocat.»