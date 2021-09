Une nouvelle enquête pour «viols sur mineurs» ouverte à l'encontre de Gérard Louvin et de son mari

Le producteur Gérard Louvin et son époux Daniel Moyne sont à nouveau visés par une enquête pour «viols sur mineurs». Celle-ci concerne cette fois un témoignage indirect impliquant Julien Courbet et les accusant de tourisme sexuel au Brésil en 2004.

Confirmant une information du Parisien mise en ligne le 11 septembre, le parquet de Paris a indiqué que cette nouvelle enquête – également pour «viols sur mineurs» – avait été ouverte début août, et que les investigations avaient été confiées à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Maître Céline Bekerman, qui défend Daniel Moyne, a qualifié d'«abracadabrante» l'ouverture de l'enquête. «Il ne s'agit plus de justice mais d'un acharnement qu'aucun élément ne justifie», a-t-elle estimé. L'avocat de Gérard Louvin, Maître Christophe Ayela, a pour sa part annoncé qu'il déposerait le 13 septembre une plainte pour dénonciation calomnieuse contre le couple ayant accusé son client, ainsi qu'une autre pour violation du secret de l'enquête contre Le Parisien. «On ne salit pas les gens comme ça», a-t-il déclaré. Il affirme que ce qu'il qualifie de «tentative d'extorsion» de la part d'Olivier A. – le neveu de Gérard Louvin ayant accusé d'inceste son oncle et son compagnon dans une plainte et qui fait lui-même l'objet d'une enquête pour «chantage» – avait déclenché «moult convoitises et calomnies».

En cause, des «parties sexuelles payantes» à Rio

«Au printemps, un couple ayant résidé à Rio de Janeiro entre 1999 et 2009 a communiqué à la justice une attestation dans laquelle il affirme avoir eu connaissance de l'organisation par les deux hommes de "parties sexuelles payantes" avec des mineurs des favelas», raconte Le Parisien. «Les deux témoins font essentiellement référence à une soirée qui aurait été organisée lors du réveillon de fin 2004. Une "partie sexuelle payante" à laquelle ils n'ont pas assisté mais qui, selon leurs dires, leur aurait été rapportée par l'animateur vedette Julien Courbet et son épouse», poursuit le quotidien.

Selon le couple ayant dénoncé les faits, Julien Courbet, qui était venu dîner chez eux le lendemain des faits, se serait dit «choqué» de l'ambiance de cette soirée, organisée dans un hôtel de luxe de Copacabana. «C'est complètement faux, monsieur Courbet n'a jamais été témoin de quoi que ce soit», a déclaré à l'AFP son avocate, Maître Sylvie Noachovitch. Si ça avait été le cas, «il l'aurait immédiatement dénoncé au procureur de Paris», a-t-elle assuré, indiquant qu'elle déposerait une plainte pour diffamation contre le couple.

Ce couple a été auditionné le 12 août, «par visioconférence par une policière de la brigade de protection des mineurs» et a «confirmé ses accusations écrites», selon Le Parisien.

Les avocats de Gérard Louvin, de Daniel Moyne et de Julien Courbet ont de leur côté confirmé que leurs clients avaient été entendus fin août par la BPM. Selon Maître Ayela, Gérard Louvin a alors été interrogé dans le cadre de la première enquête le visant. Celle-ci avait été ouverte le 21 janvier, après le dépôt d'une plainte par Olivier A., accusant son oncle Gérard Louvin d'avoir «favorisé» des viols incestueux commis sur lui par son mari, Daniel Moyne.

Depuis, cinq autres plaintes pour «viols» et «agressions sexuelles» visant le couple Louvin-Moyne ont été déposées à Paris. Celui-ci avait déjà fait l'objet d'investigations judiciaires : deux enquêtes avaient été closes sans poursuites en 2015 et 2016, la première sur un signalement concernant leur fils adoptif, selon Le Monde cité par l'AFP, et la seconde pour cause de prescription sur les faits déjà dénoncés concernant Olivier A.

Gérard Louvin est une figure familière de la télévision française. Il en a produit plusieurs émissions-phares et y est apparu à plusieurs reprises en tant que juré ou chroniqueur. Il a produit également de très nombreux spectacles et pièces de théâtre.