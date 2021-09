La Nouvelle-Calédonie reconfinée pour 15 jours après la découverte de trois cas de Covid

L'archipel, jusqu'alors relativement épargné par le Covid, va être reconfiné à partir de ce 7 septembre. Le port du masque à l'extérieur est désormais obligatoire et les écoles, collèges, lycées et l'université n'accueilleront plus les élèves.

Un confinement strict d'une durée de 15 jours va commencer ce 7 septembre à 12h en Nouvelle-Calédonie. La détection la veille de trois cas de coronavirus «géographiquement éloignés» et «sans liens entre eux» a conduit le président du gouvernement Louis Mapou et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Patrice Faure à annoncer le confinement strict de l'archipel, qui était jusqu'alors l'un des rares territoires au monde encore relativement épargné par le Covid-19.

Le port du masque à l'extérieur du domicile devient obligatoire. Les écoles, collèges, lycées et l'université n'accueilleront plus les élèves. Les liaisons aériennes extérieures et inter-îles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, exception faite pour le personnel médical. L'activité économique des entreprises ne recevant pas de public peut se poursuivre, comme celle des commerces de première nécessité.

La restriction devient la règle, la liberté l'exception

Seuls les trajets domicile-travail, les déplacements pour consultation médicale, achats de première nécessité et activité physique dans la limite d'une heure par jour et dans un rayon de un kilomètre sont autorisés.

«Le virus circule et à cette heure plusieurs dizaines de Calédoniennes et de Calédoniens sont probablement contaminés», a averti le président Mapou, selon qui le confinement «doit permettre de casser la transmission du virus». «La restriction devient la règle, la liberté l'exception», a déclaré de son côté le haut-commissaire Patrice Faure, précisant que les contrôles concernant le port du masque et les motifs de déplacement commenceraient dès ce 7 septembre.

Par ailleurs, la vaccination contre le Covid-19 est devenue obligatoire depuis le 3 septembre pour toutes les personnes majeures de la Nouvelle-Calédonie, une décision qui s'applique également à tous les voyageurs souhaitant se rendre dans l'archipel. Les personnes non-vaccinées se verront refuser l'entrée du territoire.