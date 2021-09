«Une maladie qu'ils ne font pas» : un virologue s'insurge contre la vaccination des enfants

Au sujet de la couverture vaccinale des enfants contre le Covid-19, le virologue Jean-Michel Claverie, connu pour ses propos iconoclastes sur l'épidémie, s'est emporté au micro de Cnews.

Invité au micro de Cnews le 6 septembre au sujet de la vaccination infantile, le virologue Jean-Michel Claverie s'est indigné : «Vacciner les enfants pour ne pas avoir à vacciner les 80 ans […] c’est comme demander aux gens qui ne font pas de vélo de porter un casque.»

Jean-Michel Claverie : « vacciner les enfants pour ne pas avoir à vacciner les 80 ans […] c’est comme demander aux gens qui ne font pas de vélo de porter un casque » dans #HDProspic.twitter.com/m3ZAJhgDSM — CNEWS (@CNEWS) September 6, 2021

Le scientifique du CNRS, connu notamment pour avoir plaidé en faveur d'un confinement des personnes les plus à risque, faisait ici référence aux interventions d'Alain Fischer, professeur d’immunologie pédiatrique et président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement. «J'ai été très choqué lorsqu'Alain Fischer a commencé à parler d'une vaccination des enfants, selon un impératif arithmétique. On ne vaccine pas des gens pour une maladie qu'ils ne font pas. [...] En plus, l'immunité qui est naturellement acquise par les enfants est de meilleure qualité et plus durable», a-t-il fait valoir

Depuis le 15 juin dernier, la vaccination en France est ouverte aux 12-17 ans sur la base du volontariat. A cette occasion, le «Monsieur vaccin» du gouvernement avait fait valoir dans une interview au JDD : «L'ouverture [de la vaccination] aux ados se justifie [...] c'est un impératif arithmétique : pour parvenir à l'immunité de groupe, il faut vacciner 90% des 12 à 100 ans.»

Au micro de BFMTV le 5 septembre, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a fait savoir qu'une vaccination des plus jeunes n'était pas à l'ordre du jour. «On n’en est pas du tout là [...] On manque de données scientifiques, les études sont en cours», a-t-il déclaré.