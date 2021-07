«On ne lâchera pas» : nouvelle mobilisation à Paris contre le pass sanitaire

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Paris contre l'extension du pass sanitaire, et se sont rendus devant le Conseil constitutionnel qui est en train de statuer sur le projet de loi gouvernemental.

L'extension du pass sanitaire continue de mobiliser contre lui. Une nouvelle mobilisation a été organisée à Paris, ce 27 juillet. La cinquantaine de manifestants se sont donnés rendez-vous aux abords de l'Assemblée nationale pour rejoindre le Conseil constitutionnel, institution qui validera ou non le projet de loi, le 5 août.

«On est là pour montrer qu'on ne lâchera pas», explique l'une des manifestantes au micro de RT France. «On est dans un discours binaire [...] En fait, les choses sont beaucoup plus complexes», argumente un autre intervenant qui reproche également que la majorité des médias matraquent «une information unique» sur le sujet.

Le pass sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) est entré en vigueur la semaine dernière dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes – à l'exception des 12-17 ans, exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 septembre selon l'accord trouvé entre députés et sénateurs. En août, avec le texte voté, ce pass doit être étendu aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux à l'exception des urgences. Sont également concernés les centres commerciaux, sur décision des préfets.