Delfraissy recommande la vaccination obligatoire des soignants : «J'ai changé d'avis»

Dans un entretien sur France Inter le 30 juin, le président du Conseil scientifique a estimé que les soignants devraient se faire vacciner contre le Covid-19. Le scientifique se dit également inquiet de l'arrivée d'une nouvelle vague du virus.

Lors d'un entretien à France Inter ce 1er juillet, le président du Conseil scientifique sanitaire Covid-19 Jean-François Delfraissy s'est dit favorable à la vaccination obligatoire de certains soignants, notamment en Ehpad, «mais pas seulement» : «J'ai changé d'avis : j'étais contre l'obligation [de vaccination], et il me semble que maintenant on doit l'envisager pour les soignants.»

Il a également plaidé pour la vaccination complète contre les mutations du virus, notamment la souche indienne, dite «Delta» : «Mon message est simple, il est de dire aux gens : faites-vous vacciner si vous ne l’êtes pas encore et surtout essayez d’avoir deux injections avant le mois de septembre», a-t-il expliqué avant de préciser : «Avec une seule dose, on est insuffisamment protégé contre ce variant Delta.»

L'immunologiste a ensuite évoqué une potentielle nouvelle vague du virus : «On ne doit pas flipper, mais on doit être réalistes et conscients. [...] On doit se souvenir de ce qui s'est passé l'été dernier : on était à des chiffres à peu près comparables, et on a vu la deuxième vague en septembre. Et là-dessus, arrive ce variant Delta qui provient d'Inde.»

Et le scientifique de conclure : «On en aura fini quand 100 % de la population aura été soit vaccinée, soit infectée, et ce sera probablement en 2022.»