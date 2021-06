L'expérimentation en discothèque sur les risques liés au Covid-19 reportée faute de volontaires

Les deux soirées-test inédites prévues à Paris sur les risques de transmission du Covid en discothèque chez des personnes vaccinées ont été repoussées «à une date ultérieure», faute de volontaires en nombre suffisant.

«Le nombre de volontaires recrutés n'est pas suffisant pour permettre à l'étude d'apporter, dans le contexte épidémique actuel [avec une faible circulation du virus], des résultats concluants», ont estimé le 26 juin, dans un communiqué, les organisateurs de deux soirées-test en discothèque à Paris, dont l'objectif initial était de recruter 4 400 Franciliens intégralement vaccinés, âgés de 18 à 49 ans.

Baptisée «Reviens la nuit», et pilotée par l'agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes avec l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), l'expérience devait se dérouler de 23h le 26 juin à 6h du matin le 27 juin, dans deux salles, le Cabaret sauvage (XIXe arrondissement) et la Machine du Moulin Rouge (XVIIIe).

Le délai de recrutement des volontaires était court, trois jours seulement : après l'obtention des autorisations nécessaires, le projet avait été rendu public le 23 juin.

«Les équipes scientifiques, logistiques et artistiques restent mobilisées et unies sur ce projet pour une expérimentation qui se tiendra à une date ultérieure lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réalisation seront favorables et plus propices au temps de la recherche», poursuit le communiqué.

L'expérience avait pour but d'évaluer «la transmission du SARS-CoV-2 lors d'événements "clubbing" en intérieur, à jauge pleine, chez des gens vaccinés», avait expliqué avant le report le coordinateur du projet, le docteur Jérémy Zeggagh.

Selon le plan de déconfinement du gouvernement, les discothèques doivent rouvrir le 9 juillet, avec vaccination ou test négatif, jauge de 75% du public, port du masque recommandé.

L'étude n'était pas censée avoir d'incidence sur ces mesures déjà annoncées, mais les organisateurs espéraient que ses résultats, qu'ils promettaient pour la fin juillet, pourraient permettre de les adapter éventuellement après l'été.

«Merci a l'ANRS pour votre travail et votre invitation à participer à cette étude. Je suis profondément désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Je soutiens fermement vos efforts et je serai là la prochaine fois», a assuré le DJ et compositeur Laurent Garnier sur Twitter.

Le protocole de l'expérience prévoyait que seule la moitié des volontaires participe aux soirées, sur tirage au sort. Cela aurait permis de comparer pour savoir si le fait d'avoir été en discothèque augmentait le risque de contamination.

Pour cela, les volontaires avaient fait un test PCR (par prélèvement de salive) avant la soirée, puis auraient dû en faire un deuxième sept jours après. Il était prévu qu'ils puissent entrer dans les salles même en cas de test positif malgré la vaccination, puisque l'objectif était d'en savoir plus sur la transmission chez les personnes vaccinées.

Dans le même ordre d'idées, un concert-test d'Indochine avait été organisé le 29 mai à Bercy, mais cette fois avec 5 000 spectateurs testés négatifs et masqués. Les résultats de cette première expérimentation sont attendus début juillet.