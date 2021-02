Covid-19 : Roselyne Bachelot annonce la tenue de «deux concerts-tests» en mars et avril

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que des expérimentations de concerts vont avoir lieu au printemps à Marseille et Paris dans le but d'organiser des événements cet été. Elle est néanmoins restée plus évasive au sujet des musées.

Comme un air de temps des cerises ? Interrogée par Elizabeth Martichoux sur LCI le 15 février, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a ouvert la porte à une reprise rapide de spectacles et de festivals. La ministre s'est déclarée «très optimiste» à la perspective de l'organisation de «festivals et spectacles assis» cet été. Roselyne Bachelot a néanmoins tempéré : «Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué.»

▶ Concerts expérimentaux.



🗣 @EliMartichoux : "Vous êtes en train de dire qu'il va y avoir des concerts à #Paris et à #Marseille en mars et en avril ?"



🗣 @R_Bachelot : "Sous réserve qu'on ne soit pas dans une situation sanitaire catastrophique."



📺 #Le20HdeLCI. pic.twitter.com/DNPcZp3bRd — LCI (@LCI) February 15, 2021

L'ancienne ministre de la Santé sous le mandat de Nicolas Sarkozy a confié que plusieurs «expérimentations» auront lieu en mars et en avril afin de trouver un modèle permettant l'ouverture des salles de spectacle. Et à la ministre de préciser : «Il y aura deux concerts-tests assis avec possibilité de se lever au Dôme de Marseille».

La ministre a par la suite donné le détail des artistes participant au concert marseillais ou seront présents le groupe de rap «IAM et d'autres figures de la scène phocéenne».

«Sous réserve d'une situation sanitaire catastrophique, [les concerts] pourraient avoir lieu dans la deuxième quinzaine de mars. Nous voulons également organiser un concert debout à l'Accor Arena [Paris] en avril». Ce dernier show-test serait actuellement en préparation avec comme tête d'affiche, Indochine, comme le confie Le Figaro.

La ministre a précisé les modalités du dispositif, censé mettre les participants dans une situation de «brassage». Ainsi, «les entrants seront testés mais les personnes positives ne seraient pas filtrées», a précisé Roselyne Bachelot, avant d'ajouter que ces tests seront réalisés avec la collaboration de l'Inserm. L'ensemble des participants seront masqués et auront à disposition du gel hydroalcoolique.

Pas de date d'ouverture pour les musées

La ministre de la Culture s'est néanmoins montrée plus évasive au moment d'aborder la question de la réouverture des musées. «Les musées vont ouvrir le plus vite possible. On avance», a-t-elle affirmé avant d'ajouter : «En Europe, les trois quarts de la population n'a pas accès aux musées. La fermeture est la règle et l'ouverture l'exception.» La ministre de la Culture a dans la foulée tancé le maire Rassemblement national de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Louis Aliot, qui avait autorisé les musées de sa ville à reprendre leur activité, une décision depuis suspendue : «Un maire est un officier de policier judiciaire sur le territoire de sa commune. Il est curieux qu'un officier de la police s'affranchisse des lois de la République.»

▶ Réouverture des musées à Perpignan, la décision de Louis Aliot suspendue.



🗣 @R_Bachelot : "Voilà un responsable politique qui estime que le respect des lois républicaines doit s'appliquer à tous, et s'en affranchit."



📺 #Le20HdeLCI avec @EliMartichoux. pic.twitter.com/1vndhMxAiP — LCI (@LCI) February 15, 2021

Et de conclure : «Je tiens compte du monde de la culture, j'établis des modèles résilients. Je ne travaille pas à l'arrache pour faire un coup politique.»