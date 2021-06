Etats-Unis : contraints de se faire vacciner, des employés d'un hôpital le poursuivent en justice

Au Texas, plus d'une centaine de salariés d'un groupe hospitalier de Houston ont lancé une action en justice contre leur employeur qui a prévu de licencier tout membre du personnel refusant de se faire vacciner contre le Covid-19.

Plus d'une centaine d'employés de l'un des hôpitaux les plus importants du Texas ont lancé une action en justice contre leur employeur, celui-ci souhaitant renvoyer ses salariés non-vaccinés contre le Covid-19.

Le groupe hospitalier Houston Methodist leur avait donné jusqu'au 7 juin pour prouver qu'ils avaient reçu leur dose. Néanmoins, les 117 plaignants considèrent comme illégale cette exigence, attendu que les vaccins n'ont été approuvés par l'administration américaine que dans le cadre d'une procédure d'utilisation d'urgence. Passée l'échéance, une note interne à l'hôpital précise que les récalcitrants sont suspendus deux semaines sans être payés, puis renvoyés s'ils ne se plient toujours pas à l'exigence de l'employeur.

«Nous ne sommes pas contre le vaccin. Nous voulons simplement être plus à l'aise et bénéficier de davantage de recherches avant de nous le faire inoculer», a déclaré il y a quelques semaines à la presse locale l'infirmière Jennifer Bridges. Sur un réseau social, elle a appelé le public à venir manifester son soutien à sa cause à l'issue de sa dernière journée de travail sur le campus de Baytown, près de Houston.

Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées au crépuscule. Parmi elles, Kerry Rickard, une habitante de la ville d'une quarantaine d'années. «J'ai été infirmière et j'ai aussi perdu mon travail parce que je suis restée fidèle à mes convictions en ne portant pas de masque ou de visière. Je me devais de venir soutenir ma consœur et mes pairs libres-penseurs. Jennifer est audacieuse et courageuse. Elle est un don de Dieu», a-t-elle expliqué à l'AFP.

«Presque 100%» des employés du Houston Memorial et 52% de la population américaine vaccinés

«Nous sommes fiers d'indiquer que presque 100% de nos 26 000 employés ont pris la bonne décision de respecter l'obligation sacrée de protéger nos patients», a de son côté annoncé Houston Methodist dans un communiqué transmis à l'AFP. «Il est dommage que l'étape d'hier, faisant de Houston Methodist l'hôpital le plus sûr du pays, ait été éclipsée par quelques employés mécontents».

Houston est une des capitales mondiales de la médecine grâce à son Texas Medical Center (TMC), un district de la ville qui regroupe hôpitaux et universités. Plus de 106 000 employés y accueillent chaque année 10 millions de patients.

Aux Etats-Unis, plus de 171 millions de personnes – soit 52 % de la population – ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Cependant, une étude de décembre 2020 menée par la Kaiser Family Foundation auprès de 1 676 adultes informait que 29% des personnes travaillant dans le secteur médical ne souhaitaient pas ou probablement pas se faire vacciner.