La mairie de Lyon propose des ateliers théâtre mêlant policiers municipaux et habitants

Le 27 mai a été présentée en Conseil municipal de Lyon une proposition de la majorité du maire Grégory Doucet (Europe écologie-Les Verts) visant à créer des ateliers puis un spectacle «mixte» mettant en scène la police municipale et les habitants de la capitale des Gaules, dans le but de créer un rapprochement entre les forces de l'ordre et la population. Une suggestion qui fait partie d'une série de mesures visant à lutter contre l'insécurité, et qui a été critiquée par les syndicats et des élus de droite de la ville.

Il est prévu que cette initiative soit mise en œuvre par l'association Lien Théâtre dans le 9e arrondissement de Lyon, à laquelle serait versée une subvention de près de 9 000 euros. Sur Cnews, le maire Les Républicains (LR) du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Olivier, s'est exprimé sur la situation en ces termes : «On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer [...] On va voter notamment 8 800 euros pour faire des spectacles pour rapprocher la population de la police, on n'a pas besoin aujourd'hui de cela».

Une formule reprise par les syndicats de la police municipale de Lyon, qui ont écrit dans un communiqué commun à l'intention de Grégory Doucet que les policiers «ne savent plus s'ils doivent rire ou pleurer». La CGT, l'UNSA, la CFDT et FO considèrent que ce projet de pièce de théâtre «n'est pas entendable par des agents de terrain surexposés comme jamais». «Quel espoir d'amélioration pour vos policiers municipaux en souffrance et dont les effectifs fondent ?», interrogent les syndicats, qui déplorent des «agressions gratuites uniquement par le fait de porter [leur] uniforme». Ils évoquent également le «stress des proches» quand ils partent au travail et l'«usure professionnelle prématurée» dont les agents seraient victimes, raison pour laquelle les organisations syndicales réclament une indemnité et un entretien avec Grégory Doucet pour «acter des mesures concrètes avant les vacances d'été».

Le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc a quant à lui incriminé un maire de Lyon «complètement déconnecté des réalités et sur une autre planète». Le conseiller municipal de Lyon a également déploré une réduction du nombre de policiers municipaux dans la ville, en partie due au fait que la police lyonnaise ne se sentirait pas «protégée et soutenue par son maire». Etienne Blanc a également rappelé que Grégory Doucet avait par le passé manifesté devant une pancarte arborant le slogan «police = scandale».