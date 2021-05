Six individus d'extrême-droite interpellés pour un projet d'attentat contre une loge maçonnique

Des sources proches du dossiers ont annoncé que six individus liés à l'ultradroite avaient été interpellés plus tôt dans la semaine dans le Doubs et le Bas-Rhin. Trois d'entre eux comparaissent pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

Selon une source judiciaire et une source proche du dossier citées par l'AFP, six individus d'extrême-droite ont été interpellés le 4 mai dans le Bas-Rhin et le Doubs. Ils sont soupçonnés d'un projet d'attentat contre une loge maçonnique.

Parmi eux, deux hommes et une femme entre 29 et 56 ans comparaissent ce 7 mai devant un juge d'instruction parisien. Ils pourraient être mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle». Les trois autres ont été libérés sans poursuite à ce stade.

Le groupuscule auquel ils appartenaient faisait l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste, ouverte en février 2021.

Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, «les personnes mises en cause sont soupçonnées d'avoir voulu préparer une action violente, potentiellement contre une loge maçonnique».

L'agence de presse précise néanmoins que le projet ne semblait «pas imminent», même si des repérages, ainsi que des recherches pour se procurer des explosifs, avaient été effectués.