OGM : des militants de Greenpeace déversent des bottes de foin devant le ministère de l'Ecologie

Une vingtaine de militants de Greenpeace ont bloqué la porte du ministère de la Transition écologique pour demander à l'exécutif une réglementation plus stricte sur les «nouveaux OGM» qui passent sous les radars des consommateurs.

«Nouveaux OGM. Silence = complicité» pouvait-on lire sur une des banderoles déployées par les activistes de l'ONG écologiste Greenpeace devant le ministère de la Transition écologique le 26 avril. Après avoir déchargé un camion de ballots de foin, les militants les ont entassés devant la porte du ministère.

Sur la question des nouveaux OGM, votre silence est complice. Vous devez réagir et apporter une réponse publique à la hauteur de l'enjeu. #StopNouveauxOGMpic.twitter.com/1FimKq3KKW — Greenpeace France (@greenpeacefr) April 26, 2021

«Il est urgent que la France défende dans les négociations européennes une position ferme en faveur d’une réglementation stricte commune à tous les OGM, comme l’a exigé la Cour de justice de l’Union européenne. Sans quoi, les nouveaux OGM pourraient demain envahir nos champs et nos assiettes sans traçabilité, et ce au détriment de notre santé et de l’environnement», a déclaré Suzanne Dalle, chargée de campagne Agriculture à Greenpeace France, citée parLe Parisien.

Greenpeace estime qu'une partie des OGM issus de nouvelles techniques d'édition du génome passent sous les radars de la réglementation, ce qui ferait peser un risque pour les consommateurs et l'environnement et permettrait une «emprise accrue des multinationales sur les agriculteurs et les agricultrices», a expliqué la porte-parole.

«À partir du moment où on dissémine dans l'environnement ces OGM-là, on les dissémine forcément de manière incontrôlée», a-t-elle déclaré. En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que ces OGM devaient être interdits. La France, quant à elle, attend un rapport de la Commission européenne le 30 avril pour publier les décrets visant à les encadrer, rapporte Le Parisien.