L'uniforme russe pour vanter la politique de réinsertion ? La bourde des «Jeunes avec Macron»

A l'occasion d'un fil de publications voué à associer davantage l'armée à la réinsertion des jeunes en difficulté, le compte Twitter des «Jeunes avec Macron» s'est attiré les critiques d'internautes. Erreur sur le code vestimentaire !

Ainsi que l'ont relevé plusieurs observateurs et médias, la branche jeunesse de LREM a amusé les internautes malgré elle, en mettant en ligne le 6 avril sur Twitter un fil de publications. Celui-ci était initialement destiné à promouvoir les propositions du mouvement pour l'insertion et l'intégration des jeunes en difficulté, mais, une de ses infographies n'est pas passée inaperçue...

2⃣ L’armée dispose d’un savoir-faire reconnu en matière de prise en charge, formation et éducation des jeunes.



👉 Nous proposons d’étendre le dispositif «Défense 2eme chance » aux mineurs délinquants dans une optique de réinsertion. pic.twitter.com/yscUjNbKsU — Les Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) April 6, 2021

Alors qu'elle appelle à associer davantage l'armée à la réinsertion des jeunes, l'illustration en question représente un militaire vêtu d'un uniforme et d'un béret kaki, ainsi que d'une marinière bleue et blanche. Or, à défaut de coller au code vestimentaire de l'armée française, la tenue rappelle l'uniforme de l'infanterie de marine russe, comme n'ont pas manqué de l'épingler certains.

«Quitte à parler de l'armée autant mettre un figuratif ressemblant à un soldat français. A moins qu'il ne s'agisse d'une proposition de collaboration entre l'armée russe et le Ministère de la Justice, ce qui pour le coup serait effectivement très innovant», a par exemple réagi l'ancien colonel des troupes de marine Michel Goya, aujourd'hui écrivain spécialisé dans l'histoire militaire.

Au fait @jeunesMacron quitte à parler de l'armée autant mettre un figuratif ressemblant à un soldat français. A moins qu'il ne s'agisse d'une proposition de collaboration entre l'armée russe et le Ministère de la Justice, ce qui pour le coup serait effectivement très innovant. pic.twitter.com/H1Nzug4ksi — Michel Goya (@Michel_Goya) April 11, 2021

«Au début j’ai cru qu’il s’agissait de la Russie, vu que ce figuratif ressemble à l’uniforme de l’armée russe avec la fameuse "telnyazhka". Aucune ressemblance avec un soldat français. Franchement, les gars...», a commenté un internaute.

Au début j’ai cru qu’il s’agissait de la Russie, vu que ce figuratif rassemble à l’uniforme de l’armée russe avec la fameuse « telnyazhka ». Aucune ressemblance avec un soldat français. Franchement, les gars... @JeunesMacronhttps://t.co/9mSfjRflcU — Denys Kolesnyk (@denkolesnyk) April 11, 2021

«Breaking : les Jeunes avec Macron veulent envoyer les mineurs délinquants en stage dans l'infanterie de marine russe», a encore ironisé un autre.

#Breaking Les @JeunesMacron veulent envoyer les mineurs délinquants en stage dans l'infanterie de marine russe. https://t.co/0ew7KwhG9w — Carl Von C (@DasCarlVonC) April 11, 2021

«Pour les "Jeunes avec Macron", le coup de com' est pour le moins raté puisqu'il illustre davantage le fossé entre la société civile et les Armées que le lien entre les deux», a pour sa part relevé Le Figaro avant de rappeler que la marinière (telnyashka en russe) est portée par les marins russes depuis le 19e siècle, ainsi que par les troupes aéroportées et l'infanterie de marine.

Pour rappel, le mouvement de jeunesse de La République en marche a officiellement vu le jour en février 2018, bien que fondé en 2015 par des militants du Mouvement des jeunes socialistes. Il constitue le premier mouvement de soutien à Emmanuel Macron.