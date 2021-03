Emmanuel Macron annonce la fermeture des établissements scolaires pour les trois prochaines semaines

La décision était attendue compte tenu de la situation sanitaire tendue que connaît la France depuis le mois de mars. Emmanuel Macron a donc annoncé ce 31 mars la fermeture des établissements scolaires pour les trois prochaines semaines.

Le chef de l'Etat a donc tranché dans son allocution ce 31 mars : les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant les trois prochaines semaines «sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap». Les étudiants pourront en revanche eux continuer à se rendre à l'université une journée par semaine.

Avec cette fermeture redoutée par certains parents, c'est le retour d'une situation que les Français n'avaient pas connue depuis le premier confinement, la France faisant exception en Europe dans sa volonté affichée de maintenir jusque-là les écoles ouvertes.

Les établissements fermés dès le 2 avril

Les établissements scolaires seront donc fermés dès ce vendredi 2 avril sur l'ensemble du territoire français. A partir du lundi 5 avril, les élèves auront une semaine de cours à la maison avant les vacances de printemps.

Ces vacances scolaires de printemps seront unifiées et se dérouleront sur tout le territoire du 12 au 26 avril. La rentrée du 26 avril se fera normalement pour les écoles, et toutefois encore à distance pour les collèges et les lycées. Le président de la République a toutefois bon espoir de pouvoir reprendre un enseignement normal le 3 mai, «avec des jauges adaptées».

«Je sais que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants», a déclaré le chef de l'Etat pour défendre cette mesure.