Darmanin rappelle que les rassemblements extérieurs de plus de six personnes doivent être verbalisés

Selon son entourage, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux préfets que les rassemblements de plus de six personnes en extérieur était interdits. Une mesure qui ne s'applique pas aux manifestations déclarées.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a insisté auprès des préfets sur l'interdiction des rassemblements non autorisés de plus de six personnes en extérieur, dans le cadre des restrictions supplémentaires imposées dans 16 départements, selon l'AFP qui cite l'entourage du ministre ce 24 mars.

Ces mesures destinées à freiner la propagation du Covid-19 sont la déclinaison du décret du 19 mars publié après les annonces du Premier ministre Jean Castex. Elles ne s'appliquent pas aux manifestations déclarées ainsi que dans certains autres cas (familles nombreuses, sport en extérieur, etc.).

Le 18 mars, lors d'un point hebdomadaire sur la situation sanitaire, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé que 16 départements français (les huit départements d’Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, l’Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes) étaient placés une nouvelle fois en confinement à partir du 19 mars à minuit. L'exécutif a justifié son choix par une forte circulation du virus dans ces départements (avec une incidence frôlant ou dépassant les 400 cas pour 100 000 habitants) et un taux d’occupation des lits de réanimation inquiétant qui se rapprochait des 100%.

Ce 24 mars, trois autres départements pourraient rejoindre ceux déjà placés en confinement. Il s'agit du Rhône, l’Aube et la Nièvre.