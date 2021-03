Sciences Po Strasbourg écarte le nom de Samuel Paty pour baptiser une de ses promotions

Au nom du respect de la parité, l'enseignant assassiné Samuel Paty a été retiré de la liste des personnalités envisagées pour nommer la dernière promotion de l'IEP de Strasbourg. L'établissement assure que le nom n'a pas été censuré.

Les étudiants de première année à Sciences Po Strasbourg ont décidé le 17 mars de rendre hommage à Gisèle Halimi comme nom symbolique attribué à leur promotion. Mais le choix a été orienté par la direction de l'établissement, rapporte Marianne. Parmi les différentes personnalités soumis aux votes des élèves – une tradition dans les instituts d'études politiques –, l'une d'entre elles a été écartée entre le premier et le second tour du scrutin : Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Le 9 mars, sur Facebook, le bureau des élèves (BDE) a donné les consignes pour les noms à proposer : «La personne doit être décédée» et «ne pas être "clivant"». Autre point, informel : «L’administration souhaiterait établir une alternance entre homme et femme pour les différentes promotions. Etant donné que Tomi Ungerer [dessinateur né à Strasbourg] a été choisi l’année dernière, nous vous encourageons à proposer et choisir des noms féminins cette année. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation», a précisé le BDE.

Plusieurs noms ont alors été retenus pour être soumis aux votes des étudiants : majoritairement des femmes comme Nina Simone, George Sand, Marie Curie, Frida Kahlo, Hannah Arendt, Olympe de Gouges et Gisèle Halimi, mais aussi quelques hommes comme Alan Turing et Samuel Paty. Le 12 mars, les élèves ont voté au premier tour, mais l'annonce des résultats, qui devait intervenir le soir même, a été repoussée au 15 mars.

Lorsque ces résultats sont tombés, le nom de Samuel Paty avait disparu. Pourtant, avec 31 voix sur 161, il aurait dû être au second tour. Ne restait plus que des personnalités féminines, le BDE soulignant le fait que «dans un but de parité, les noms masculins ont été écartés». Gisèle Halimi sera finalement choisie à l'issue du second tour, le 17 mars.

L'idéologie et les militants d'extrême gauche font la loi

Le fait d'avoir écarté Samuel Paty a créé une polémique au sein de l'établissement. Le syndicat étudiant UNI Strasbourg a publié dans la foulée un communiqué pour dénoncer une décision prise «arbitrairement» et révélatrice selon lui «de ce qu'il se passe à Sciences Po Strasbourg depuis des années». «L'idéologie et les militants d'extrême gauche font la loi et n'hésitent plus à fouler du pied un martyr de la liberté d'expression», ajoute le syndicat. En réaction, ses adhérents ont rebaptisé symboliquement l'un des amphithéâtres au nom de Samuel Paty.

👉🏼 À Sciences Po #Strasbourg la direction interdit «Samuel Paty» comme nom de promotion🤐



➡️L’UNI Strasbourg riposte en baptisant un amphithéâtre au nom de #SamuelPaty, professeur décapité par un islamiste pour avoir défendu la liberté d’expression.@droiteuniv@francois_blumpic.twitter.com/iqK7IiMvei — L’Étudiant Libre (@LEtudiant_Libre) March 19, 2021

Le président de l'UNI Strasbourg François Blumenroeder a émis deux hypothèses auprès de Marianne : «Soit Sciences Po Strasbourg est dans la ligne idéologique des IEP et considère que les quotas de femmes sont préférables à la compétence, ce qui est déjà problématique. Soit l'IEP ne veut pas prendre de risques en matière de problèmes communautaires.»

La direction de l'institut a invoqué de son côté le respect de la parité : «Le nom de Samuel Paty n'a pas été "censuré" de la short list proposée par les étudiants [...] La promotion 2019-2024 ayant été nommée "Tomi Ungerer", c’est au tour d’un nom féminin d’être désigné cette année, ce qui a supposé que ne restent en lice que les noms féminins proposés par les étudiants», a-t-elle expliqué à l'hebdomadaire. Pourtant, dans les règles annoncées avant le vote par le BDE de Sciences Po Strasbourg, la parité tenait de la recommandation plutôt que de l'obligation.