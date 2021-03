Mobilisations en France contre les violences policières, le racisme et la loi Sécurité globale

Des manifestants défilent dans plusieurs villes de France ce 20 mars afin de dénoncer les violences policières, le racisme, mais aussi la loi Sécurité globale qui vient d'être votée au Sénat.

Dans la capitale par exemple, les organisateurs se sont ainsi donnés l'objectif de lutter «contre le racisme systémique et les violences policières, carcérales, judiciaires». Sur un compte Twitter une semaine plus tôt, le réseau d'entraide Vérité et Justice avait partagé son affiche de mobilisation avec le slogan : «Stop à l'impunité». Le cortège parisien doit se rassembler aux abords du jardin du Luxembourg peu après 13h, avant de se déplacer en direction de la place de la Bastille.

Un hashtag codé hostile à la police ?

En outre, les appels se sont également multipliés en province contre la loi Sécurité globale et contre les violences policières. A Bordeaux (Gironde) par exemple, un rassemblement est en cours place de la Bourse pour dénoncer «les textes liberticides qui s’empilent dans le calendrier parlementaire». A Lyon (Rhône), le collectif «Non à la loi sécurité globale» marche au côté de celui des «Victimes des crimes sécuritaires», selon la presse locale.

«Plus de 200 organisations appellent à manifester ce 20 mars», peut-on lire sur une page de l'espace blog de Mediapart, qui répertorie les différents points de ralliement de la journée.

Fait notable, plusieurs collectifs et organisations syndicales ont agrémenté leur appel à manifester avec le hashtag #13h12, qui fait vraisemblablement référence à un code numérique représentant les lettres ACAB, acronyme anglais pour «All cops are bastards», soit «Tous les flics sont des salauds». La formule est généralement utilisée au sein de la mouvance antifa dans le cadre d'une rhétorique et d'actions hostiles aux forces de l'ordre.