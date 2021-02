Agression de policiers à Poissy : «Ca va nous péter à la gueule», alarme le maire

Le maire de Poissy, où s'est déroulée l'agression de policiers par une trentaine de personnes, a exprimé sa «frustration» et sa «colère» sur le plateau de RMC. «Ca va nous péter à la gueule», a-t-il conclu.

Karl Olive, maire de Poissy, était l’invité d’Apolline de Malherbe le 15 février sur RMC. Il s’est exprimé sur la violente agression de policiers par une trentaine d’individus qui s’est déroulée le 13 février dans la ville qu’il dirige. «Ce qui s’est passé samedi, depuis six mois c’est ce qu’il se passe dans une majorité de quartiers de politique de la ville sur le territoire de France. On n’est pas tombé à la renverse.»

Zones sans contrôle d’identité : «Je me demande ce qui lui est passé par la tête»

Il exprime sa «frustration» et sa «colère» face à ces mineurs qui ont mis en place un «guet-apens». Il soutient que la vidéo a été diffusée en réaction à la proposition de la Défenseur des Droits Claire Hédon de créer des «zones sans contrôle d’identité». Une idée qu’il considère comme participant d'un «concours Lépine de l’inutilité».

«On marche sur la tête. Au moment où avec les préfets, avec les polices territoriales, on essaie de reconquérir des territoires mètre carré par mètre carré, ce n'est pas possible. Je me demande ce qui lui est passé par la tête. Je vais demander au gouvernement de mettre en place en parallèle un "Défenseur des devoirs"», a-t-il déclaré.

Il a aussi avancé des ébauches de solutions au problème des violences à l'égard des policiers : «Nos forces de police doivent être sur le terrain et pas rester dans les commissariats faire des tâches administratives […] Il faut qu’en matière judiciaire on ait des réponses fermes proportionnées et réactives.» Il souligne : «Aujourd'hui ces mineurs entre 12 et 17 ans quand ils sont interpellés, au mieux il y a un rappel à la loi. Il faut absolument enclencher une vitesse supérieure. Aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers populaires ça nous pète à la gueule, ça va nous péter à la gueule.»

Des policiers pris dans un guet-apens à #Poissypic.twitter.com/rLE3CVPJjx — RT France (@RTenfrancais) February 15, 2021

Tuez-les ! Tuez-les !

Le 13 février 2021, une trentaine de jeunes ont pris à parti des policiers en criant : «Tuez-les ! Tuez-les !» Le Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP) a mis en ligne sur Twitter dans la soirée du 13 février une vidéo montrant, selon lui, un «guet-apens tendu à des policiers».

«Nos collègues ont été appelés car il y avait un attroupement de jeunes sur la voie publique», a fait savoir une source policière auprès de nos confrères. Une fois sur les lieux, les policiers auraient été attaqués à l'aide de mortiers d'artifice par «une trentaine d'individus», d'après le Le Figaro.