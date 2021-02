«Ils voulaient me faire peur» : l'écrivain Marek Halter agressé à son domicile par deux hommes

L'écrivain français a été violenté à son domicile dans la nuit du 12 au 13 février par des hommes encagoulés qui ne lui ont volé que ses clés. La maire de Paris et l’imam de Drancy lui ont apporté leur soutien.

L'écrivain français Marek Halter a été agressé chez lui dans la nuit du 12 au 13 février 2021 par deux individus, a-t-il indiqué au Figaro.

Officier de la Légion d'honneur, l'intellectuel de âgé 85 ans, qui travaillait au moment de l'intrusion sur son prochain ouvrage à paraître le 4 mars, Un monde sans prophètes (éd. Hugo Doc), a «vu un homme cagoulé au-dessus de [lui], et un autre dans l'embrasure de [sa] porte». «Les deux portaient des gants noirs et m'ont semblé professionnels, agiles. J'ai attrapé celui qui était près de moi, pour lui demander ce qu'il faisait chez moi. Il m'a ensuite donné quelques coups, me laissant des bleus et quelques blessures. "Si tu cries, t'es mort", m'a-t-il dit», a relaté l'auteur de La mémoire d'Abraham.

Le soutien d'Anne Hidalgo et de l'imam Chalghoumi

L'écrivain a indiqué qu'aucun bien n'avait été volé, mis à part ses clés : «Ils ont sorti et laissé sur la table ma carte bleue, pour en quelque sorte montrer que ce n'était pas ça qui les intéressait. Ils ont également pris mes clés, comme s'ils avaient l'intention de revenir.» Selon lui, la prochaine parution de son ouvrage contre «l'intelligentsia» religieuse pourrait être liée à son agression, même s'il précise que les deux individus n'ont fait aucune référence à ce livre. «Ils voulaient me faire peur, me prévenir», ajoute-t-il auprès du Figaro.

Alors que Marek Halter a déposé plainte et que la police scientifique s'est rendu à son domicile, la maire de Paris Anne Hidalgo lui a apporté son soutien, de même que l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi.

Tout mon soutien et mon affection à mon ami, Marek Halter. L'intellectuel Marek Halter agressé à son domicile https://t.co/aKwgzVxw8Z via @Le_Figaro — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 13, 2021