Covid-19 : Jean-Luc Mélenchon souhaite tout rouvrir et mettre en place «une société par roulements»

Interrogé lors de l'émission «Balance ton post» sur la crise sanitaire, le chef de la France Insoumise a déclaré le 11 février vouloir tout rouvrir et mettre en place «une société par roulements».

Le chef de la France Insoumise et candidat à l'élection présidentielle de 2022 était invité, le 11 février, à débattre dans l'émission «Balance ton post» de Cyril Hanouna diffusée sur C8.

Le leader des Insoumis faisait face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs pour évoquer différents sujets : séparatisme, gilets jaunes, violences policières, confinement, fiscalité, etc. Durant trois heures, le chef de la France Insoumise a défendu sa vision et ses propositions pour la France. En début d’émission, Jean-Luc Mélenchon a notamment déclaré être venu sur C8 en guise de «protestation» contre le débat organisé au même moment par France 2 entre Marine Le Pen (Rassemblement National) et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.



Evoquant la question du confinement et des règles sanitaires en vigueur, Jean-Luc Mélenchon a proposé de faire «une société par roulements, en rotation [...] c'est à dire que quand vous allez à l'école, la moitié va à l'école, l'autre moitié est surveillée», cela afin «que l'on puisse vivre», a-t-il ajouté avant de déclarer : «Je suis pour qu'on rouvre tout, et qu'évidemment, on mette des normes», marquant ainsi une volonté d'expérimenter autre chose qu'un confinement pur et dur.

Cette position intervient alors que la France vient de franchir la barre des 80 000 morts depuis le début de la crise sanitaire et que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait part le 11 février de la «situation inquiétante» en Moselle, où plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ont été détectés.

Le 9 février, le Parlement français a voté une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin après un ultime vote des députés.