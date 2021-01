«Des grenouilles dans une casserole» : les annonces de Jean Castex font réagir le monde politique

Après le couvre-feu de 18h annoncé par Jean Castex pour tout le territoire métropolitain, l'opposition a sans surprise tiré à boulets rouges contre les nouvelles restrictions pour lutter contre le Covid-19.

Couvre-feu à 18h, fin des activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur, durcissement des conditions d'entrée en France pour les ressortissants hors UE, menace d'un nouveau confinement... Les annonces de Jean Castex du 14 janvier ont fait réagir de nombreux politiques, notamment sur les réseaux sociaux.

Le député de La France insoumise, Adrien Quatennens, dénonce par exemple que le couvre-feu à 18h généralisé va avoir pour conséquence que les Français seront «plus nombreux à [se] concentrer dans les lieux communs (transports, magasins...) sur des créneaux plus courts» «Ces nouvelles trouvailles perpétuelles sont insupportables», fustige-t-il.

Dans la même veine, le député de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, prévoit des «transports bondés avant 18h, [des] magasins pris d'assaut le week-end». «Jean Castex persiste dans l'erreur et renouvelle des mesures inefficaces pour notre économie. Une autre voie est possible : soin des malades, masques FFP2 pour les plus fragiles, test Covid quelle que soit la provenance», poursuit-il.

Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes a lui aussi vertement attaqué le gouvernement et évoqué de la «maltraitance». Selon lui, «la situation ne se dégrade pas, mais on généralise le #Couvrefeu...»

L'ancien candidat à la présidentielle Jacques Cheminade doute du couvre-feu à 18h constatant que le gouvernement sait «que cette mesure ne pourra pas marcher» : «Ce qu'ils visent est sans doute de nous dire bientôt "ça ne suffit pas", c'est un confinement total qu'il nous faut. Ils nous prennent pour des grenouilles dans une casserole dont ils chauffent régulièrement l'eau.»

Marine Le Pen note que «la situation sanitaire est extrêmement contrastée selon les départements». Or, pour la présidente du Rassemblement national, «appliquer brutalement et sans nuance les mêmes mesures partout, des Côtes d'Armor aux Alpes-Maritimes, est un non-sens total». «Territorialisons, adaptons, soyons souples et pragmatiques», préconise-t-elle.

Même constat pour le député Les Républicains, Philippe Gosselin, qui remarque que «manifestement Jean Castex n’a pas en tête le principe de territorialité». «Aucune prise en compte des différences sanitaires entre les territoires, [Jean Castex] généralise partout le couvre-feu à 18 heures», ajoute-t-il.

Pour le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, «l'accompagnement sanitaire et social nécessite l'embauche de 50 à 70 000 personnes». «Les jeunes cherchent du travail. Proposons leur de participer à la lutte contre le virus», argumente-t-il.