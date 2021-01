Décès de la députée et ancienne ministre Marielle de Sarnez

François Bayrou a annoncé, ce 13 janvier, le décès de l'ancienne ministre et figure du MoDem Marielle de Sarnez. La classe politique lui a rendu hommage.

«Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense», a annonce sur Twitter le président du MoDem et Haut-commissaire au Plan, François Bayrou, ce 13 janvier.

Née à Paris dans le VIIIe arrondissement, Marielle de Sarnez y avait mené une grande partie de sa carrière. Présidente de la fédération UDF de Paris en 2006 puis du MoDem Paris en 2008, elle a été élue conseillère de Paris en 2001 dans le XIVe arrondissement sur une liste d'union RPR-UDF.

Cette européenne convaincue avait ensuite été élue députée européen en 2009.

Sa nomination en mai 2017 dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe comme ministre des Affaires européennes aurait dû être le couronnement de sa carrière. Mais elle ne restera en poste qu'un mois et quatre jours.

L'ouverture en juin suivant d'une enquête préliminaire du parquet dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants des députés européens du parti centriste la conduit à démissionner, tout comme François Bayrou, éphémère ministre de la Justice.

Investie dans la foulée aux législatives par LREM, elle avait été élue députée de Paris (11e circonscription) et avait pris la présidence de la prestigieuse commission des Affaires étrangères de l'Assemblée.

Hommages de la classe politique

A l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités politiques de tous bord lui ont rendu hommage.

Le Premier ministre, Jean Castex, Premier ministre, a ainsi déclaré sur Twitter : «C’est de la loyauté à ses engagements que Marielle de Sarnez puisait sa force pour moderniser notre démocratie et défendre une certaine idée de l’Europe. Ses combats resteront plus que jamais aussi les nôtres. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches.»

C’est de la loyauté à ses engagements que Marielle de Sarnez puisait sa force pour moderniser notre démocratie et défendre une certaine idée de l’Europe.

Ses combats resteront plus que jamais aussi les nôtres.

Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 13, 2021

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire y est allé aussi de son mot sur les réseaux sociaux : «Femme de tête et femme de cœur, militante de la construction européenne, Marielle de Sarnez vient de partir et elle nous manque déjà. A sa famille, à François Bayrou et à tous ses proches j’adresse mes condoléances les plus sincères.»

Femme de tête et femme de coeur, militante de la construction européenne, @desarnez vient de partir et elle nous manque déjà. A sa famille, à @bayrou et à tous ses proches j’adresse mes condoléances les plus sincères. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 13, 2021

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a rappelé que «Marielle de Sarnez avait à l'Assemblée nationale le respect de tous» et a ajouté : «Je sais combien elle a compté dans la vie du Modem. Elle fut la combattante obstinée au côté de son président. J'imagine le chagrin de sa famille, de François Bayrou, de tous ceux qui ont cru en et avec elle.»

Marielle de Sarnez avait à l’@AssembleeNat le respect de tous. Je sais combien elle a compté dans la vie du #modem. Elle fut la combattante obstinée au côté de son pdt. J’imagine le chagrin de sa famille, de @bayrou, de tous ceux qui ont cru en et avec elle. Sincères condoléances https://t.co/Sh52e6B8mL — Olivier Faure (@faureolivier) January 13, 2021

Le chef des députés de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa «grande tristesse [...] Marielle de Sarnez nous est retirée». «Honneur à une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité. Le service du pays perd une utile influence discrète», a-t-il poursuivi dans un tweet.

Grande tristesse : Marielle de Sarnez nous est retirée. Honneur à une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité. Le service du pays perd une utile influence discrète. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 13, 2021

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a elle aussi estimé que «le décès de Marielle de Sarnez [était] un choc pour tous». «Au-delà de nos divergences politiques, elle était une présidente de commission investie, respectueuse et attentive à tous les députés», a-t-elle complété.

Le décès de Marielle de Sarnez est un choc pour tous.

Au-delà de nos divergences politiques, elle était une Présidente de commission investie, respectueuse et attentive à tous les députés. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à sa famille politique. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 13, 2021

