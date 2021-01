Véran annonce un début de vaccination des plus de 75 ans non résidents d'Ehpad avant fin janvier

La vaccination des 75 ans et plus non hébergés en Ehpad sera autorisée avant la fin janvier, a annoncé Olivier Véran. Selon lui, le rythme de vaccination contre le Covid-19 en France va rejoindre celui de ses voisins «dans les prochains jours».

Dans une interview sur RTL, le ministre de la SAnté, Olivier Véran, a fait savoir que les personnes âgées de 75 ans et plus ne résidant pas dans les Ehpad allaient commencer à être vaccinés avant la fin du mois de janvier.

«Ça fait 5 millions de personnes», a-t-il précisé, annonçant également l'élargissement aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans la campagne de vaccination, pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans.

