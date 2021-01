Fait divers : une femme de 19 ans tabassée et son portable volé dans le RER A

D'après les informations du Parisien, une femme de 19 ans a été rouée de coups dans un train du RER A au niveau de la gare de Maisons-Laffitte. Les agresseurs, connus des services de police ont été retrouvés et arrêtés.

Le 3 janvier au milieu de l'après-midi, une habitante des Yvelines a été agressée de manière violente par une bande de jeunes, dans le RER A, à la station de Maisons-Laffitte, selon Le Parisien.

Sept hommes et une femme, âgés entre 15 et 18 ans, ont roué de coup la jeune femme de 19 ans qui était alors assise dans une rame, la traînant sur le sol et la frappant de coups de pied... pour «lui voler son téléphone portable».

«Des policiers de la brigade anticriminalité et du groupe de sécurité de proximité de Sartrouville ont mis la main sur toute la bande, dans une des rues adjacentes à la gare, grâce à la géolocalisation du téléphone portable», précise le quotidien. Six des agresseurs résident en Seine-Saint-Denis, l'un dans l'Oise et le dernier à Charleroi en Belgique.

Contactée par Le Parisien, une source proche du dossier précise que les forces de l'ordre sont «maintenant en train de voir si cette bande a pu commettre d'autres faits similaires en épluchant les agressions qui ont eu lieu dans le même secteur». Ils seraient actuellement en garde à vue au commissariat de Sartrouville. Ils seront ensuite déférés devant le parquet.