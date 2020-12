«L'anti-CNews» : Benoît Hamon lance sa web TV payante

L'ancien ministre socialiste et candidat à l'élection présidentielle de 2017 a lancé sa chaîne de télévision payante sur internet, SensTV, qu'il présente comme une alternative à la chaîne d'information en continu CNews.

Le 29 décembre 2020, Benoît Hamon a lancé SensTV, une chaîne de télévision payante sur internet proposant documentaires et entretiens «à l'abri des vociférations et de la polémique», selon le conseiller régional d'Ile-de-France.

Je me lance dans une nouvelle aventure avec ma chaîne digitale SensTv : https://t.co/wcT5JD4Exo. A mille lieues du fracas quotidien des polémiques télévisuelles, #SensTv vous propose une démarche différente : débattre et prendre le temps de nous mettre d'accord sur nos désaccords pic.twitter.com/fPYdPVkwpz — Benoît Hamon (@benoithamon) December 21, 2020

«A l'heure où le temps de l'information s'accélère au risque du rétrécissement, je veux proposer de ralentir, de mettre sur pause [...] C'est une chaîne pour réfléchir et faire réfléchir», a affirmé l'ancien ministre socialiste au Parisien. Dans l'émission Culture-Médias sur Europe 1, Benoît Hamon a déclaré avoir lancé cette chaîne pour «démontrer que l'on peut se mettre d'accord sur des choses, c'est-à-dire avoir un débat qui soit un peu l'anti-CNews, l'anti-polémique : on ne tacle pas, on ne clashe pas».

L'abonnement à SensTV est facturé 4,99 euros par mois. Il donne accès à une cinquantaine d'heures de documentaires sur sur les thèmes de prédilection du fondateur du mouvement Génération.s : le travail, l'écologie, le temps, la «bonne vie demain» et les «identités heureuses», et à des entretiens animés par Benoît Hamon avec des intellectuels, des élus de gauche ou de droite, des syndicalistes ou des acteurs de la société civile, comme le précise le Parisien.

Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2017 assure cependant qu'il ne s'agit pas d'un retour en politique, mais d'une «manière de rester engagé [...] différemment», toujours selon le Parisien. Une démarche qui intervient après lancement en septembre d'un podcast mensuel Et si... pour proposer «des solutions et des chemins toujours positifs», et la publication en octobre d'un plaidoyer pour le revenu universel intitulé Ce qu'il faut de courage.