Gap : une messe de Noël dans une patinoire crée la controverse

Près de 700 personnes se sont réunis à une messe de Noël organisée dans une patinoire de Gap. La mairie avait validé la tenue de cet office qui a créé une vive polémique dans cette ville des Hautes-Alpes.

Avec l'aval du maire UDI, Roger Didier, le 24 décembre à 17h30, une messe de Noël a pu se tenir dans une patinoire de Gap. Elle était prévue pour pouvoir accueillir environ 700 catholiques, d'après France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. «Cette messe, légale et organisée dans le respect des mesures sanitaires», a provoqué la division dans la capitale haut-alpine selon la chaîne de télévision.

Les élus de l'opposition se sont offusqués sur Facebook de cette célébration : «Si nous sommes conscients de l’importance de la messe de Noël pour les catholiques, ce rassemblement va à l’encontre de toutes les précautions sanitaires prises par les Gapençaises et les Gapençais à l’approche de Noël.» Ils fustigent le soutien de l'édile, le jugeant «incompréhensible et incohérent, compte tenu des mesures de fermeture des bars, restaurants, lieux culturels et sportifs ainsi que des restrictions pour les regroupements familiaux».

D'autre part, le club de hockey qui joue régulièrement dans cette patinoire – depuis plusieurs mois à huis clos à cause de la pandémie – a vécu l'autorisation cultuelle de manière amère.

«Visiblement, il est possible d'accueillir 700 personnes pour une messe de Noël et non pour un match de hockey», a réagi le club dans un tweet.

Pour info, les prochains matchs de @Lesrapacesdegap se joueront à la Cathédrale de Gap. Visiblement, il est possible d'accueillir 700 personnes pour une messe de Noël et non pour un match de hockey. https://t.co/ltuC3n7wI1 — Les Rapaces de Gap (@Lesrapacesdegap) December 23, 2020

France 3 explique que «cette mise à disposition par la mairie a nécessité la modification de la classification de cet établissement recevant du public [de type X] pour le transformer temporairement en lieu de culte».

Le prêtre, Mickaël Fontaine, avait justifié la raison de cette demande auprès de la chaîne de télévision : «Nous voulions éviter un afflux massif [...] et ne pas serrer nos fidèles dans nos églises. Ce lieu de repli [la patinoire] est idéal et je pense que nous n'accueillerons pas 700 fidèles.» D'après le site local Dici, l'office n'a en effet rassemblé que 200 personnes, loin de la jauge maximum.