«30kg de plus, 15 gosses...» : Rokhaya Diallo épingle Sud Radio pour des propos «haineux»

Rokhaya Diallo a dénoncé une «immonde bande d’individus haineux» après avoir exhumé un extrait d'octobre de Sud Radio dans laquelle une auditrice s'en est pris à elle à grand renforts de clichés douteux sur l'Afrique.

La militante et éditorialistes habituée des plateaux TV Rokhaya Diallo a fait part de son indignation après la découverte d'un ancien extrait de Sud Radio.

« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre sur @SudRadio ! @csaudiovisuelpic.twitter.com/FnRs48W6vO — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

Le 22 octobre, une certaine «Barbara» de Carcassonne a estimé à l'antenne de Sud Radio que Rokhaya Diallo devait ses diplômes et sa notoriété à l'«éducation et l'ouverture d'esprit de notre pays». Et à l'auditrice de se livrer à un douteux exposé de ce que serait supposément la vie de l'éditorialiste d'origine sénégalaise et gambienne sans la France :«Elle serait en Afrique avec 30 kg de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses», a-t-elle notamment déclaré.

«Non mais il suffit de dire que Rokhaya Diallo comme vous l'avez dit a eu de la chance quand même d'être en France et d'avoir une vraie liberté d'expression», a immédiatement recadré l'animateur Philippe Rossi.

«Attention Danièle Obono [députée La France insoumise, Ndlr.] va vous tomber dessus», a par ailleurs ironisé l'ancien magistrat Philippe Bilger présent sur le plateau de la station de radio.

«Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre», a réagi le 20 décembre l'éditorialiste, à qui l'extrait avait semble-t-il échappé lors de sa diffusion en octobre. «Ces propos traduisent un mélange de mépris de "l’Afrique" [comme s’il s’agit d’un pays!] et de négation de la légitimité politique des non Blanc.he.s en France [+grossophobie]», a-t-elle développé, appelant à un signalement auprès du CSA.

Pour les signalements CSA, voici la vidéo entière qui m’avait échappée: https://t.co/e7FHOkZAZ6 — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

Le passage de Sud Radio mis en cause avait pour titre : «Diallo, Bruckner : les indigénistes ont-ils une part de responsabilité dans les attentats ?»

La militante aux thèses controversées avait effectivement pris part à un débat houleux en octobre avec l'écrivain Pascal Bruckner qui l'avait accusée d'avoir «entraîné, avec d’autres, la mort des douze de Charlie Hebdo», en cosignant une tribune en 2011 «pour la défense de la liberté d’expression, contre le soutien à Charlie Hebdo», alors que le journal avait fait l'objet d'une attaque au cocktail molotov qui n'avait pas fait de victime.

Quelques jours plus tard, elle avait annoncé qu'elle portait plainte contre Pascal Bruckner pour «cette grave diffamation».