RT France, déjà 3 ans à l’antenne !

Trois ans après son lancement, la chaîne RT France dispose d'une forte exposition sur les réseaux sociaux. Elle y est devenue un des médias les plus populaires avec plus de 2,5 millions d’abonnés.

Lancée le 18 décembre 2017, RT France diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et propose des journaux télévisés en direct, des entretiens, des émissions originales ainsi que des documentaires thématiques.

En décembre 2020, RT France a atteint 750 000 abonnés sur YouTube et 1,2 millions de «likes» sur Facebook. RT France est la deuxième chaîne nationale d'information en nombre d'abonnés et de vues sur YouTube et se classe dans le top 3 des médias français sur Facebook selon Socialbakers (nombre de vues et de partages de vidéos, croissance du nombre de personnes qui aiment la page, engagement de l'audience).

Diffusée dès son lancement sur Free, Fransat et par satellite en FTA, RT France a depuis élargi sa distribution et est désormais également disponible pour les abonnés aux offres de Canal+, de YahLive pour la zone Maghreb et, aussi, aux utilisateurs de la plateforme OTT Molotov.

L'objectif de RT France reste le même depuis son lancement – donner la parole à tous les points de vue

«L'objectif de RT France reste le même depuis son lancement – donner la parole à tous les points de vue – nous donnons la priorité au pluralisme et à l'objectivité et la réponse de nos publics est la meilleure confirmation que nous sommes sur la bonne voie», déclare Xenia Fedorova, Présidente de RT France.

RT France, trois ans déjà...



Trois ans déjà dans le paysage audiovisuel français, toujours à vous informer au cœur des événements. Merci pour votre soutien.#RTFrance3anspic.twitter.com/TlVN0niAgk — RT France (@RTenfrancais) December 18, 2020

RT France offre depuis trois ans un accès à des points de vue différents, à des débats complexes et donne la parole à ceux qui ne l’ont pas, pour aller plus loin et représenter la diversité de la France.

RT France a lancé plusieurs programmes originaux et présente un large éventail de talents. Parmi les figures qui portent la chaîne, on retrouve la journaliste et présentatrice Stéphanie de Muru, Frédéric Taddeï pour son émission de débats «Interdit d’interdire», Alain Juillet, qui apporte son éclairage sur les processus géopolitiques dans «La Source», Olivier Delamarche, pour décrypter l’économie dans «C’est Cash !» ou encore Didier Maïsto, qui a récemment rejoint RT France et propose une série de reportages où il va à la rencontre des Français, dans «La France oubliée».

Je mesure le chemin parcouru et le travail formidable accompli par nos équipes, tout particulièrement cette année, dans les conditions difficiles liées à la crise sanitaire

De plus, dès la semaine prochaine, RT France va mettre l’accent sur le prime time du matin avec une émission d’information d’une heure et demie, «La Matinale», présentée par Magali Forestier et Oliver de Keranflech.

«Je mesure le chemin parcouru et le travail formidable accompli par nos équipes, tout particulièrement cette année, dans les conditions difficiles liées à la crise sanitaire. Nous avons encore de nombreux défis devant nous pour consolider notre succès», ajoute Xenia Fedorova.