L’Info avec Stéphanie de Muru, émission d'information de RT France, finaliste des AIB Awards 2020

Boulogne-Billancourt, le 23 septembre 2020 - L’émission d’information de RT France «L’Info avec Stéphanie De Muru» (ISDM) a été sélectionnée parmi les finalistes des AIB Awards de l’Association for International Broadcasting.

«L’Info avec Stéphanie De Muru», présentée par Stéphanie De Muru, est finaliste dans la catégorie «Continuous News reporting» des AIB Awards pour sa couverture des débats sur le traitement de la Covid-19 et sera en compétition avec, entre autres, des programmes de CNN, BBC et d’Al Jazeera.

«Je me réjouis de cette nomination, c'est une reconnaissance du travail de toute l’équipe d’ISDM. Sur un sujet aussi sensible, qui concerne la santé publique, nous avons eu pour ambition d'apporter un éclairage différent et utile aux téléspectateurs sur les débats, parfois féroces, autour des possibles traitements de la Covid-19», explique Stéphanie De Muru.

Lancée en avril 2019, «L’Info avec Stéphanie De Muru», c’est, du lundi au jeudi, à 20h00, les dernières informations qui comptent, deux heures d'info, d'analyse et de débat en direct. L’émission propose d'aller à l'essentiel de ce qui fait l'actualité en France et dans le monde, mais aussi de creuser plus loin, avec un décryptage des sujets qui importent vraiment. Chaque soir, des experts apportent leur éclairage sur l'actualité nationale et internationale.

L’agence de presse du groupe RT Ruptly et un documentaire de RTDoc sont également nominés cette année, respectivement, dans les catégories «News Agency of the Year» et «Natural World».

La cérémonie de remise des prix de la seizième édition des AIB Awards aura lieu le 13 novembre. Elle se tiendra exceptionnellement en ligne, du fait de la crise sanitaire.

L'Association for International Broadcasting est une association professionnelle de télévision, radio et digitale créée en 1993. Elle compte parmi ses membres des chaînes de télévision et de radio internationales et des associations professionnelles de premier plan, regroupant plus de 25 000 organisations de médias comme BBC News, Al-Jazeera ou l'AFP. Outre son siège au Royaume-Uni, l'AIB dispose de bureaux régionaux dans des pays européens, en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'au Moyen-Orient.