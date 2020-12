Soutien aux chrétiens d'Orient : France Inter refuse une publicité de l'association Œuvre d'Orient

Alors que l'association Œuvre d'Orient s'apprête à lancer sa campagne annuelle d'appel aux dons, Radio France refuse de diffuser le spot publicitaire, estimant que l'annonce fait en l'état référence à une communauté religieuse.

L'Œuvre d'Orient, association loi 1901 à but non lucratif qui vient en aide aux chrétiens d'Orient depuis 1856, a déclaré dans un communiqué de presse paru le 7 décembre, être «interdit de publicité» sur les antennes de France Inter pour sa campagne de levée de fonds pour Noël 2020.

Le communiqué explique que «l'association a souhaité diffuser des appels au don, en publicité payante, sur les ondes de Radio France, comme elle le fait depuis plusieurs années en décembre sur France Inter sans rencontrer d'objection».

Selon le communiqué, cette année, le groupe de service public a «refusé le principe» estimant que les appels étaient« contraires à l'article 37 de son cahier des charges». Celui-ci prévoit que «les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs». L'association estime ne pas voir «en quoi la mention des chrétiens d'Orient et de leur mission humanitaire, au service de tous, serait de nature à choquer les convictions des auditeurs». L'Œuvre d'Orient assure ne pas vouloir faire de «polémique», mais «regrette l'impossibilité de dialoguer et de se faire comprendre», précisant que ses appels à la médiatrice de la Radio sont restés sans réponse.

L'organisation caritative catholique a par ailleurs précisé qu'elle agissait «pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au service de toute la population».

Radio France propose «une alternative»

En réponse, Radio France a publié un autre communiqué et estime avoir «apporté une réponse positive à l’association tout en lui indiquant la nécessité de ne pas faire exception au cadre qui s’applique à tous les messages et à tous les annonceurs sur le service public». «Sensible à l’engagement associatif et soucieuse de le soutenir, Radio France a toutefois donné une réponse positive à l’Œuvre d’Orient en proposant une alternative, consistant à parler de l’Œuvre d’Orient en lieu et place des chrétiens d’Orient dans son message publicitaire», lit-on par ailleurs dans le communiqué.

La radio de service public a en outre expliqué avoir fait une «exception très ponctuelle» à ces règle en octobre lors d’une «journée spéciale en soutien au Liban suite à l’explosion». Selon Radio France, cette exception aurait provoqué une réaction des auditeurs «très attentifs au respect du principe de neutralité religieuse, philosophique et politique du service public», qui ont selon elle «été nombreux à réagir et à questionner Radio France sur ce choix».

Relayé sur les réseaux sociaux chez les fidèles et chez des personnalités politiques de droite, la polémique a vite enflé. L'abbé Pierre Amar, prêtre dans les Yvelines a notamment invité le groupe de service public à revenir «vite sur cette erreur désastreuse», avant d'estimer que «la laïcité, c'est le respect, pas l'intolérance !»

«la laïcité, c'est le respect, pas l'intolérance !»

Le prêtre du Diocèse de Versailles et curé de la paroisse de Montigny-Voisins le Bretonneux, l'abbé Grosjean, questionne : «Il y a donc des pauvres et des persécutés qu’on doit cacher ?» avant d'interpeller la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ainsi que la PDG de Radio France Sibyle Veil et la journaliste du service public Léa Salamé.

«Il y a donc des pauvres et des persécutés qu'on doit cacher ?»

«Quand on pense aux Chrétiens d'Orient assassinés et que l'on voit que France Inter refuse une publicité de l’Œuvre d'Orient parce qu'elle contient le mot "chrétien" on a le sentiment qu'elle annule ces morts...», s'est indigné pour sa part l'Eurodéputé RN Gilbert Collard.

«Au nom de quoi la promotion des actions de cette association humanitaire est choquante ? Au contraire les Français sont fiers de leurs actions pour les populations persécutées !»

«Au nom de quoi la promotion des actions de cette association humanitaire est choquante ? Au contraire les Français sont fiers de leurs actions pour les populations persécutées», a déclaré pour sa part la sénatrice Les Républicains (LR) Valérie Boyer. «J’ai vu ce que l’Œuvre d'Orient faisait notamment en Irak où ils viennent en aide à toutes les populations. Je demande à Radio France de revenir sur cette décision injuste», a lui réagit le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau.