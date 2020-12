Une poutre de 400 tonnes chute sur les voies : trafic interrompu sur le RER C

Une poutre massive est tombée sur les voies ferrées du RER C dans le XIIIe arrondissement de Paris. Le trafic est interrompu en conséquence sur une grande partie de la ligne.

Une poutre pesant 400 tonnes est tombée sur les voies ferrées du RER C dans le quartier Tolbiac-Masséna du XIIIe arrondissement de la capitale ce 1er décembre 2020 au petit matin, entrainant l'interruption du trafic sur une grande partie de la ligne, rapporte BFM Paris.

Pour éviter toute récupération hasardeuse, et clore les débats. Voici ce qui pose problème sur le RER C.

Une poutre béton de 400T a chuté sur les voies du RER C causant de nombreux dégâts à la caténaire et peut être ailleurs. Les experts OA sont appelés sur place. Bonne journée.. pic.twitter.com/Xony6yKd6M — Infrapower (@Infrapower19_95) December 1, 2020

Suite à cet incident, la SNCF a fait savoir que le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Massy-Palaiseau et entre Paris Austerlitz et Juvisy «jusqu'à la fin de la journée». La circulation est également interrompue entre St-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers, ajoute l'entreprise ferroviaire.

Sur le reste de la ligne, le trafic est fortement perturbé. Des trains circulent néanmoins toutes les 30 minutes entre Paris-Austerlitz et Pontoise, entre Dourdan et Juvisy, entre Versailles-Chantiers, Massy et Juvisy, ainsi qu'entre St-Martin-d'Étampes et Juvisy.